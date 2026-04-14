¡Fracaso culé! Barcelona queda fuera de la Champions ante un imponente Atlético de Madrid / Angel Martinez

Barcelona no pudo eliminar al Atlético de Madrid y se quedó con las ganas de avanzar a las semifinales de la Champions.

Frenkie de Jong y Dani Olmo / Diego Souto Ampliar

Luego de que en la ida, el equipo colchonero empezó con el pie derecho al derrotar 2-0 a los culés, en el duelo de vuelta, el Estadio Metropolitano se vistió de gala para ser testigo de la segunda eliminación copera de la temporada de los blaugranas.

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Lamine Yamal apareció al minuto 4 para darle ilusión a los de Hansi Flick. 20 minutos después, Ferrán Torres pondría el del empate en el marcador global. Pero cuando todo era alegría, los colchoneros activaron a su mejor fichaje de la temporada con Ademola Lookman, dejando el 2-1.

Sin lugar a dudas, el momento que determinó el desarrollo del juego fue la expulsión de Eric García al minuto 79, después de que provocara una falta a Alexander Sorloth cuando quedaba solo frente al arco de Joan García; por ser jugada manifiesta de gol, fue roja directa.

A SEMIFINALES 🔥🔥🔥



Atlético de Madrid avanza a la siguiente ronda de la Champions League tras eliminar al Barcelona con un marcador global de 3-2. pic.twitter.com/GwuD1Hnrmn — W Deportes (@deportesWRADIO) April 14, 2026

En el otro compromiso, PSG avanzó sin complicaciones después de demostrar su jerarquía como visitante y poco le importó la presión de Anfield, con un Liverpool totalmente desdibujado.

Los de Luis Enrique ganaron 2-0 en la vuelta con un doblete de Ousmane Dembélé; con ello, el global deja claro el dominio de los actuales campeones de la Champions League (4-0) sobre el Liverpool.

Ahora, Atlético de Madrid espera su rival entre Sporting de Lisboa y Arsenal, mientras que PSG tendrá al Real Madrid o Bayern Múnich.