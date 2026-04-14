Día Internacional del Portero: la historia detrás del homenaje a los guardianes del arco

Cada 14 de abril se celebra el Día Internacional del Portero, una fecha dedicada a reconocer a los futbolistas que ocupan uno de los roles más exigentes y determinantes dentro del campo de juego. Esta conmemoración rinde homenaje a los llamados “guardianes del arco”, destacando su importancia tanto en el rendimiento de los equipos como en la historia del fútbol mundial.

¿Por qué se celebra hoy el Día Internacional del Portero? / Jam Media Ampliar

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Portero?

El origen de esta efeméride se remonta al año 2013 y está directamente ligado a la figura del ex arquero colombiano Miguel Calero, emblema del Club Pachuca de México. Miguel Calero falleció el 4 de diciembre de 2012, y su legado impulsó a distintos profesionales del fútbol y organizaciones deportivas a crear una fecha especial dedicada exclusivamente a reconocer y poner en valor la figura del guardameta. Tras su fallecimiento, se impulsó la creación de esta jornada conmemorativa en su honor. Se eligió el 14 de abril porque coincide con su fecha de nacimiento, convirtiéndo el día en un símbolo de reconocimiento global para todos los porteros.

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Importancia del portero en el fútbol y su reconocimiento a nivel mundial

Además de su carácter conmemorativo, el Día Internacional del Portero busca visibilizar la relevancia de esta posición dentro del juego. El arquero es el único jugador que puede usar las manos dentro del área y su desempeño suele ser decisivo en los momentos más críticos. Esta responsabilidad, sumada a la presión constante, convierte al puesto en uno de los más complejos y solitarios del fútbol.

Miguel Calero / Jam Media Ampliar

Con el paso de los años, la celebración ha ganado alcance internacional. Clubes, entrenadores, futbolistas y aficionados aprovechan la jornada para rendir tributo a los guardametas mediante mensajes, actividades y eventos especiales. Estas iniciativas no solo recuerdan a figuras históricas, sino que también destacan el valor estratégico y emocional que los porteros aportan a sus equipos.

En ese sentido, el Día Internacional del Portero no solo honra a Miguel Calero, sino que también se ha consolidado como una fecha clave en el calendario futbolístico. Más allá del homenaje, invita a reflexionar sobre la importancia de un rol que, muchas veces silencioso, puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota.