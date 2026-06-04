André Jardine: El desgaste de tres años que marcó el adiós del América / Jam Media

A estas alturas, nadie puede dudar de que la historia de André Jardine en el Club América se escribirá con letras de oro. Llegó en junio de 2023 con la consigna de devolver la grandeza a Coapa y, tres años después, se marcha como el director técnico más laureado en la historia de las Águilas.

André Jardine / Jam Media Ampliar

Seis títulos en su palmarés respaldan su gestión: un histórico tricampeonato de la Liga MX (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024), además del Campeón de Campeones, la Supercopa MX y la Campeones Cup. Nadie había logrado tanto en tan poco tiempo. Sin embargo, el idilio llegó a su fin.

“Tres años que parecen 10”: El desgaste del banquillo azulcrema

En una emotiva conferencia de prensa, el estratega brasileño no se guardó nada y habló con total honestidad sobre lo que significa dirigir al equipo más exigente de México.

“El desgaste de tres años al frente de un club con esta exigencia como el América, que lleva al entrenador a trabajar al límite, genera un cansancio más de lo normal. Fueron tres años que parecen 10”, confesó Jardine.

El día a día en el nido de Coapa no perdona. A pesar del éxito rotundo de los primeros torneos, los semestres recientes pasaron factura. La eliminación en cuartos de final ante Pumas y el tropiezo temprano en la Concachampions encendieron las alarmas. Aunque las ganas de seguir estaban ahí, el agotamiento físico y mental terminó por inclinar la balanza.

Los motivos de la ruptura: Fricciones con la directiva rumbo al Apertura 2026

Si bien la salida se anunció de mutuo acuerdo, la realidad es que el cierre de este ciclo también estuvo marcado por la tensión de pantalón largo.

Fuentes cercanas a la institución señalan que Jardine solicitó refuerzos clave y la salida de ciertos elementos para renovar la plantilla de cara al Apertura 2026. Sin embargo, estas peticiones no encontraron el respaldo total por parte de la directiva azulcrema. Este choque de visiones, sumado al desgaste natural del timonel, terminó por acelerar el fin de una era.

A pesar de las diferencias finales, Jardine se despidió agradecido con la afición, la institución que en sus palabras “le cambió la vida” y con los jugadores, haciendo una mención especial a líderes del vestidor como Henry Martín.

¿Quién será el nuevo director técnico del América?

El fútbol de élite no se detiene y en un gigante como el América, los proyectos tienen fecha de caducidad. El adiós de Jardine no es un fracaso, sino la conclusión lógica de un ciclo sumamente exitoso.

Mientras el americanismo procesa la salida de su histórico pastor, la directiva ya trabaja a marchas forzadas para encontrar al sucesor. En los pasillos de Coapa ya comienza a retumbar con fuerza un nombre conocido en el balompié nacional: Guillermo Almada.

¿Podrá el uruguayo replicar el éxito de la era Jardine o buscarán otra opción en el mercado internacional? El banquillo más caliente de México ya busca dueño.