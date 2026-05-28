Balón de Oro: anuncian fecha y sede oficial de la ceremonia en Londres

La UEFA y France Football confirmaron oficialmente la fecha y sede del Balón de Oro 2026. La ceremonia se celebrará el lunes 26 de febrero de 2027 en Londres, dejando atrás a París como anfitrión habitual del premio individual más importante del fútbol mundial.

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El cambio de sede será un homenaje especial a Sir Stanley Matthews, histórico futbolista inglés que ganó el primer Balón de Oro en 1956 y marcó una época en el fútbol europeo.

¿Cuándo y dónde será el Balón de Oro 2026?

La próxima edición del Balón de Oro ya tiene todos los detalles principales definidos. El evento se realizará en Londres, Inglaterra, el próximo 26 de febrero de 2027, en una gala organizada conjuntamente por la UEFA y la revista France Football.

Balón de Oro 2026 fechas Ampliar

Durante años, París fue la casa habitual de la premiación, pero ahora los organizadores decidieron trasladar el evento al Reino Unido como reconocimiento histórico a una de las máximas leyendas inglesas.

La expectativa alrededor de esta edición es enorme debido a lo competitiva que ha sido la temporada tanto en clubes como en selecciones.

¿Por qué el Balón de Oro 2026 se celebrará en Londres?

La razón principal detrás del cambio de sede es el homenaje a Sir Stanley Matthews, considerado una figura histórica del fútbol inglés y europeo.

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Matthews fue el primer ganador del Balón de Oro en 1956 y sigue siendo uno de los jugadores más respetados en la historia del deporte británico. Su legado trascendió generaciones gracias a su técnica, disciplina y longevidad dentro de las canchas.

El reconocimiento también busca reforzar la conexión histórica del premio con sus raíces europeas y recordar a una de las figuras más influyentes del fútbol del siglo XX.

¿Quién fue Sir Stanley Matthews?

Sir Stanley Matthews fue una auténtica leyenda del fútbol inglés. Conocido como “El Mago del Regate”, desarrolló la mayor parte de su carrera entre Stoke City y Blackpool, disputando alrededor de 700 partidos profesionales. Uno de los datos más impresionantes de su trayectoria es que jamás fue expulsado ni recibió una amonestación oficial durante toda su carrera.

Stanley Matthews 1990 / Getty Images Ampliar

Además, Matthews ganó el primer Balón de Oro de la historia a los 46 años, una edad impensable para competir al máximo nivel en el fútbol moderno.

Su impacto trascendió las canchas y posteriormente fue nombrado caballero por la Reina Isabel II, recibiendo el título de “Sir” gracias a sus aportes al deporte británico.

¿Quiénes son los favoritos al Balón de Oro 2026?

La carrera por el Balón de Oro todavía no tiene un favorito absoluto. Mucho dependerá de lo que ocurra en la final de la Champions League entre Arsenal y PSG, además del rendimiento de las principales figuras durante el Mundial.

La temporada ha sido especialmente pareja y varios jugadores llegan con posibilidades reales de quedarse con el premio.

También será clave el impacto de los torneos internacionales, ya que históricamente el Balón de Oro suele inclinarse por jugadores que brillan en las competencias más importantes del calendario.

Alexia Putellas y Ewa Pajor lideran la carrera en el futbol femenil

En la categoría femenil, el Barcelona vuelve a dominar la conversación. Las principales candidatas son Alexia Putellas y Ewa Pajor, quienes vienen de conquistar un nuevo doblete con el conjunto blaugrana tras ganar la Champions League y la Copa de la Reina.

Dembele y Bonmati Balón de Oro Ampliar

El dominio del Barça femenil en Europa ha colocado nuevamente a sus figuras como favoritas para quedarse con el premio individual más prestigioso del fútbol.

Putellas busca recuperar el trono que ya conquistó anteriormente, mientras que Pajor ha tenido una temporada explosiva frente al arco rival.

¿Qué sigue rumbo al Balón de Oro 2026?

Las próximas competencias internacionales terminarán de definir a los grandes candidatos para la ceremonia en Londres. La final de Champions League y el Mundial serán determinantes para inclinar las votaciones.

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Mientras tanto, aficionados y analistas ya comienzan el debate sobre quién merece quedarse con el galardón más importante del fútbol mundial en una de las ediciones más abiertas y competitivas de los últimos años.