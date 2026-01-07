Raúl Jiménez hace vibrar Londres con gol clave ante el Chelsea

En un vibrante derbi londinense disputado este miércoles en Craven Cottage, el delantero mexicano Raúl Jiménez volvió a hacerse presente en el marcador al anotar el gol que abrió el camino para la victoria 2-1 del Fulham sobre un Chelsea que terminó con 10 jugadores tras la expulsión de Marc Cucurella.

Al minuto 55, Raúl Jiménez conectó un potente cabezazo tras un centro preciso de Sander Berge, superando al portero Robert Sánchez y desatando la euforia en las gradas. Este tanto representa su quinto gol en la temporada de la Premier League 2025-2026, consolidándolo como una pieza clave en el ataque del Fulham.

El futbolista mexicano, que ya suma tres goles en sus últimos cinco partidos, no solo aportó el 1-0 temporal, sino que su presencia constante en el área, presionando y ganando duelos aéreos, fue fundamental para que el Fulham capitalizara la superioridad numérica y sellara el triunfo con el tanto definitivo de Harry Wilson al minuto 81.

A sus 34 años, Raúl Jiménez sigue siendo un referente del fútbol mexicano en Europa: letal en el área, sólido en el juego aéreo y con una racha goleadora que ilusiona a la afición del Fulham.

