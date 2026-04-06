Netflix confirma fecha de estreno de “Hulk Hogan: Real American”, el documental definitivo de la WWE

La plataforma de streaming Netflix ha confirmado oficialmente el estreno de su esperada serie documental sobre la vida y legado del legendario luchador Hulk Hogan. Titulada “Hulk Hogan: Real American”, la producción se estrenará el próximo 22 de abril de 2026, justo después de WrestleMania, y promete ser uno de los contenidos más esperados por los fans de la WWE y el wrestling clásico.

Hulk Hogan / Rob Kim Ampliar

La noticia, que ha generado gran expectativa en el mundo del deporte-espectáculo, fue confirmada por Gabe Spitzer, Vicepresidente de Deportes de Netflix, durante una entrevista en el podcast The Varsity. Spitzer reveló que el proyecto cuenta con más de 20 horas de entrevistas inéditas grabadas con Hulk Hogan poco antes de su fallecimiento en julio de 2025.

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¿Qué se sabe de “Hulk Hogan: Real American”?

Según reportes, la serie documental comenzó su desarrollo en 2024 en colaboración con WWE. Está dirigida por Bryan Storkel y producida por el estudio Words + Pictures. El material incluye testimonios profundos y nunca antes vistos del propio “The Immortal” Hulk Hogan, que abarcan desde el nacimiento de la Hulkamania en los años 80, su explosión global, su paso por el cine, sus controversias y su complicada relación con la empresa de lucha libre.

Este proyecto documental toma el relevo tras el cancelado biopic que Netflix tenía planeado con Chris Hemsworth en el rol principal, dirigido inicialmente por Todd Phillips, el cual finalmente no se concretó.

Los fans podrán ver un retrato íntimo y completo de uno de los íconos más grandes de la historia del wrestling: desde sus icónicos combates en WrestleMania, su rivalidad con André the Giant, hasta su etapa en Hollywood y su influencia cultural que trascendió el ring.

Uncover the man behind Hulk Hogan.



Hulk Hogan: Real American, an unfiltered documentary featuring Terry Bollea's last interview, premieres April 22. pic.twitter.com/gvO2YukivS — Netflix (@netflix) April 6, 2026

Un estreno estratégico tras WrestleMania

El timing del estreno no es casual. Al llegar apenas días después de WrestleMania, la serie documental capitaliza el pico de atención mundial hacia la WWE y el universo del wrestling. Netflix, que ya tiene una fuerte alianza con la empresa (ahora bajo dirección de Triple H), sigue apostando fuerte por contenidos de sports entertainment.

Gabe Spitzer destacó que, aunque el género de documentales está saturado, el caso de Hulk Hogan tiene potencial para ser “uno realmente bueno” gracias a la cantidad y calidad del material inédito disponible.

Hulk Hogan's Hulkamania Tour Hits Perth / Matt Jelonek Ampliar

¿Por qué importa esta serie para los fans del wrestling?

Hulk Hogan no solo fue un campeón múltiple y el rostro de la expansión global de la WWF/WWE. Representa toda una era: la del rock ‘n’ wrestling, las camisetas rasgadas y sus famosos lemas. Su historia incluye luces y sombras: éxitos monumentales, caídas públicas y un legado que aún divide opiniones entre las nuevas generaciones.

Esta serie documental promete no solo celebrar al ícono, sino también explorar al hombre detrás del personaje: Terry Bollea.