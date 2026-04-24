Carlos Alcaraz es baja oficial en Roma y Roland Garros por lesión

Esta mañana, Carlos Alcaraz anunció a través de sus redes sociales que la lesión que lo dejó fuera de los torneos de Barcelona y Madrid no ha evolucionado de la mejor manera. Debido a esto, el tenista español confirmó que tampoco podrá participar en dos citas clave del calendario: el Masters de Roma y Roland Garros.

Carlos Alcaraz / Neal Simpson/Allstar Ampliar

La primera baja es el torneo en Roma, donde Alcaraz llega como vigente campeón tras conquistar el título el año pasado al derrotar a Jannik Sinner. Su ausencia no solo representa la pérdida de uno de los principales atractivos del certamen, sino también una caída importante en el ranking, ya que no podrá defender los puntos obtenidos en esa edición.

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El segundo torneo del que se ausentará es Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada y uno de los eventos más prestigiosos del tenis mundial. Alcaraz también es el campeón defensor, tras haberse coronado en 2025 nuevamente ante Sinner, consolidándose como uno de los grandes especialistas en superficie de arcilla. Su baja supone un golpe significativo para el torneo parisino, que pierde a una de sus principales figuras.

Carlos Alcaraz Barcelona Open Banc Sabadell / Europa Press Sports Ampliar

Con la ausencia del español en ambos campeonatos, Sinner se perfila como uno de los grandes favoritos para pelear por los títulos. El tenista italiano, que fue finalista en las dos competiciones previas, tendrá ahora una oportunidad inmejorable para buscar revancha y conquistar tanto Roma como Roland Garros. Queda por confirmar su participación y estado físico de cara a estos importantes compromisos.