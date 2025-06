Así será el jersey de México para el Mundial 2026, PRIMERAS IMÁGENES, adelanto de Adidas

Luego de que a principios de año se filtrará el diseño de local que la Selección Mexicana utilizaría en la Copa del Mundo del 2026 y las malas críticas que tuvo por parte de la afición en redes sociales, ADIDAS ha dado marcha atrás y el modelo inicial ha sido cancelado y ya se tienen imágenes del nuevo y parece, definitivo diseño que usará el Tricolor en el Mundial del próximo año.

A través de información dada por sitios especializados en uniformes deportivos, la nueva playera de México sí será verde, pero ya no con referencias al jersey utilizado en Argentina 78, con dos franjas verticales en el frente, tal y como se había visto en un primer adelanto.

En cambio, con las modificaciones y nuevas decisiones, la indumentaria mexicana será con toques del Mundial de Francia 98, aquella icónica de Luis Hernández, Cuauhtémoc Blanco, Ramón Ramirez y compañía.

En el adelanto publicado este lunes, se detalla que el jersey será en los mismos tonos verdes de hace 27 años y también tendrá en relieve el calendario azteca. Además, se añaden detalles en la la mangas y cuello en color blanco.

En cuanto al short, será en blanco con franjas rojas y las calcetas también en rojo, tal y como se disputó aquella Copa y con el cual se levantó la Copa Confederaciones un año después.

Por ahora no se tiene fecha de este nuevo lanzamiento, debido a los cambios de planes sobre la marcha por parte debido Adidas, pero se espera que sea por los meses de octubre o noviembre para que el Tricolor lo pueda estrenar en los meses previos a la justa mundialista.

Jersey tentativo México 2026 Ampliar

¿CÓMO SERÁ EL UNIFORME DE VISITA?

El que no cambió nada es el jersey que se tenía presupuestado para visitante, con playera y calcetas blancas, logos retro en la marca y en el escudo de La selección y tonos en guinda, tanto en hombros y todo el short.

Por ahora, no hay informa confirmada, pero se espera que México pueda estrenarla en la Fecha FIFA de septiembre, aunque se dice que de uniforme ya está registrado para la presente Copa Oro, aunque no se usaría porque el negro con el que están jugando, tiene prioridad en todos sus juegos, es decir, no lo cambiarían en toda la competencia.

En este caso, el jersey de visita sí ha sido bien recibido y es el que mejores comentarios ha tenido por parte de los aficionados en internet, que incluso ya le han hecho renders para tener una mejor perspectiva.

Así se ven los 3 uniformes de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 Ampliar

ADIDAS VUELVE A TOMAR FUERZA EN MÉXICO

Si bien, Desde el 2009 que volvió a tomar el patrocinio principal de la Selección Mexicana, ADIDAS ha estado fuerte en el mercado, en este 2025 en específico, la marca alemana vuelve a ser top en la industria, principalmente con el diseño de la nueva playera negra de la Selección, en homenaje al cine mexicano.

Pero principalmente por su nuevo vínculo con América y la expectativa que ha generado su primer diseño, el cual ya ha sido filtrado y ha causado furor por su homenaje a aquel legendario uniforme de las Águilas Africanas de los años 90.