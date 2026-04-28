Héctor González Iñárritu dejará la presidencia operativa del club América

Club América anunció un movimiento importante en su estructura directiva de cara a los próximos meses. A través de un comunicado oficial, Controladora Deportiva Águilas informó que Héctor González Iñárritu dejará el cargo de presidente operativo de la institución, poniendo fin a una etapa de cuatro años en la que formó parte de uno de los ciclos más exitosos y sólidos del equipo dentro y fuera de la cancha.

Controladora Deportiva Águilas anuncia que Héctor González Iñárritu dejará el cargo de presidente operativo del Club América.



📰 https://t.co/hKOLkPKK7N pic.twitter.com/20En7tia6X — Club América (@ClubAmerica) April 27, 2026

De acuerdo con el anuncio, la salida no será inmediata. El directivo permanecerá en funciones hasta el 30 de julio de 2026, como parte de un proceso ordenado y ya programado para garantizar una transición sin sobresaltos.

La explicación oficial señala que González Iñárritu dejará el puesto para emprender otras actividades profesionales, en un contexto en el que el club busca mantener estabilidad mientras encara el cierre deportivo del semestre.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Monterrey anuncia la salida del “Tato” Noriega; Walter Erviti toma el mando

Una gestión marcada por crecimiento, estabilidad y títulos

En el comunicado, la institución destaca varios de los logros alcanzados durante el periodo de González Iñárritu. Entre ellos aparece el fortalecimiento de la proyección internacional del Club América, que se consolidó como una de las organizaciones deportivas más influyentes del continente. También se resalta su papel en la estabilidad administrativa del club, así como en un aumento del 50 por ciento en los ingresos.

Enfoque total en el pase a Semifinal. 👊😤 pic.twitter.com/p8Ty5sObK7 — Club América (@ClubAmerica) April 28, 2026

A nivel comercial, el texto también subraya el establecimiento de alianzas estratégicas con marcas como adidas y Caliente, además de su participación dentro del equipo que acompañó la salida de Águilas CPO a la Bolsa Mexicana de Valores.

En lo deportivo, su etapa también quedará ligada a uno de los capítulos más memorables en la historia reciente del americanismo: el histórico tricampeonato.

El mensaje del club y lo que viene para las Águilas

Ferran Reverter, director general de Controladora Deportiva Águilas, dedicó palabras de reconocimiento a la labor de González Iñárritu, al asegurar que sus aportaciones fueron relevantes y decisivas para la institución. Además, dejó claro que dentro del club existe agradecimiento por su trabajo y confianza en que su experiencia le permitirá seguir aportando al futbol en nuevos escenarios.

André Jardine y González Iñárritu con América / Jam Media Ampliar

Más allá del cambio directivo, el mensaje del América también apunta al presente inmediato. El club dejó en claro que, por ahora, tanto la directiva como el propio González Iñárritu estarán concentrados en afrontar con éxito la Liguilla, lo que sugiere que la prioridad deportiva no se moverá pese al anuncio.

La noticia, sin duda, abre una nueva etapa en Coapa. Porque aunque la salida está planteada como una transición ordenada, la marcha de una figura de peso en el organigrama azulcrema siempre representa un ajuste importante.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Cruz Azul se queda con el premio de 1 millón de dólares: ¿Cómo repartirán el premio?

América presume hoy estabilidad, poder deportivo y fortaleza institucional, pero a partir de julio también tendrá que demostrar que sabe renovarse sin perder impulso.