Guillermo Almada sería el nuevo técnico del Club América para el Apertura 2026

Luego de que la directiva azulcrema confirmara la salida de André Jardine, después de la eliminación en los Cuartos de Final frente a los Pumas, el uruguayo Guillermo Almada estaría a una firma de llegar al banquillo del Club América para el Apertura 2026.

André Jardine / Hector Vivas Ampliar

¿Por qué salió André Jardine del América?

El ciclo de Jardine terminó de la peor manera posible. Las Águilas cerraron el Clausura 2026 sin título y cayeron eliminados en Cuartos de Final. Además terminaron en el octavo lugar de la tabla.

Salida de André Jardine del Club América Ampliar

Pese a obtener el histórico tricampeonato en Coapa, la directiva decidió que era momento de cerrar ese capítulo. El propio club publicó un mensaje de despedida en redes sociales, agradeciendo sus seis campeonatos con el club.

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¿Quién es Guillermo Almada y qué palmarés tiene en México?

Almada no llega como desconocido a la Liga MX. El técnico uruguayo de 58 años tiene una trayectoria sólida en el futbol mexicano:

Santos Laguna (2019–2022): Llegó a la final del Guard1anes 2021, que perdió ante Cruz Azul.

Pachuca (2022–2024): Su etapa más exitosa en México. Levantó el título del Apertura 2022 y condujo a los Tuzos a la conquista de la Concacaf Champions Cup 2024, el boleto que le dio al club un lugar en el Mundial de Clubes.

Guillermo Almada técnico uruguayo Ampliar

Antes de su llegada al fútbol mexicano, dejó huella en Sudamérica con Barcelona de Guayaquil, donde ganó la liga ecuatoriana y llevó al equipo a las semifinales de la Copa Libertadores.

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¿Qué hacía Almada antes de llegar al América?

Tras dejar Pachuca en 2024, Almada probó suerte en España con dos clubes del Grupo Pachuca. Primero tomó el mando del Real Valladolid en Segunda División, pero fue despedido en diciembre de 2025. Días después tomó al Real Oviedo con la misión de salvar la categoría en LaLiga, pero el descenso fue inevitable. Su salida se oficializó el 26 de mayo de 2026, dejándolo libre para atender la llamada de Coapa.

Guillermo Almada Real Oviedo / MATTHIEU MIRVILLE Ampliar

¿Cuándo empieza Almada a trabajar con el América?

El Apertura 2026 está programado para arrancar en julio, lo que le deja al técnico charrúa muy poco tiempo para armar su cuerpo técnico, conocer al plantel y definir la pretemporada. Según diversos reportes, el acuerdo contractual se resolvería en las próximas horas.

Guillermo Almada / Yasser Bakhsh - FIFA Ampliar

Lo que sigue: Apertura 2026 y el desafío de volver a ganar

El Club América arrancará el Apertura 2026 en julio. Para el técnico uruguayo, el objetivo es claro: devolverle el ADN ganador a las Águilas y demostrar que el tropiezo en España fue un paréntesis, no el final de su carrera como entrenador.

La presentación oficial de Almada ante los medios se espera en los próximos días.