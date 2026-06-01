Matías Almeyda es nuevo DT de Rayados: Contrato, cuerpo técnico y retos en Monterrey
¡Oficial! Matías Almeyda es el nuevo DT de Rayados. Conoce los detalles de su contrato hasta 2028, su cuerpo técnico y los objetivos en Monterrey.
Este lunes 1 de junio se marcó el inicio oficial de una nueva era en Rayados. El Club de Fútbol Monterrey presentó de manera oficial a Matías Almeyda como su nuevo Director Técnico del Primer Equipo varonil, con un contrato por dos años que lo mantendrá al frente hasta junio de 2028.
El argentino, de 52 años, llega a la Sultana del Norte después de su paso por el Sevilla FC y con la misión clara de devolver a los Rayados a lo más alto de la Liga BBVA MX y las competiciones internacionales, especialmente en la antesala del Mundial 2026.
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En sus primeras declaraciones tras la presentación en El Barrial, Almeyda se mostró ilusionado y comprometido: “Estoy muy feliz de regresar a México. Hoy arranca una nueva historia, vengo a dar todo lo que tengo”.
El “Pelado” ya se encuentra en Monterrey junto a su cuerpo técnico, integrado por figuras como Walter Erviti (director deportivo), Lamela, Vega, Zalazar, Bonini y Álvarez. Este lunes inició la pretemporada rumbo al Apertura 2026, que comenzará el 16 de julio.
¿Por qué Almeyda es el elegido?
- Experiencia ganadora en México: Campeón de Liga MX con Chivas en 2017, además de títulos de Copa MX y Supercopa.
- Estilo de juego: Intenso, vertical y con alta presión, ideal para el plantel de Rayados.
- Liderazgo y calidad humana: Reconocido por su empatía y capacidad para armar grupos sólidos.
La directiva, encabezada por el presidente deportivo Dennis te Kloese, viajó hasta Europa para cerrar el fichaje y apostar por un entrenador de probada jerarquía que devuelva la ilusión a la afición albiazul, que lleva más de seis años sin un título de liga.
Próximos retos de Rayados con Almeyda
- Armar un plantel competitivo para el Apertura 2026.
- Buscar el ansiado campeonato de Liga MX.
- Competir fuerte en Leagues Cup y Concachampions.
- Preparar al equipo de cara al Mundial 2026, donde Monterrey será una de las sedes.