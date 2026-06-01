Matías Almeyda es nuevo DT de Rayados: Contrato, cuerpo técnico y retos en Monterrey

Este lunes 1 de junio se marcó el inicio oficial de una nueva era en Rayados. El Club de Fútbol Monterrey presentó de manera oficial a Matías Almeyda como su nuevo Director Técnico del Primer Equipo varonil, con un contrato por dos años que lo mantendrá al frente hasta junio de 2028.

Matías Almeyda / FOTO: @Rayados Ampliar

El argentino, de 52 años, llega a la Sultana del Norte después de su paso por el Sevilla FC y con la misión clara de devolver a los Rayados a lo más alto de la Liga BBVA MX y las competiciones internacionales, especialmente en la antesala del Mundial 2026.

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En sus primeras declaraciones tras la presentación en El Barrial, Almeyda se mostró ilusionado y comprometido: “Estoy muy feliz de regresar a México. Hoy arranca una nueva historia, vengo a dar todo lo que tengo”.

El “Pelado” ya se encuentra en Monterrey junto a su cuerpo técnico, integrado por figuras como Walter Erviti (director deportivo), Lamela, Vega, Zalazar, Bonini y Álvarez. Este lunes inició la pretemporada rumbo al Apertura 2026, que comenzará el 16 de julio.

¿Por qué Almeyda es el elegido?

Experiencia ganadora en México: Campeón de Liga MX con Chivas en 2017, además de títulos de Copa MX y Supercopa .

Campeón de con en 2017, además de títulos de y . Estilo de juego: Intenso, vertical y con alta presión, ideal para el plantel de Rayados .

Intenso, vertical y con alta presión, ideal para el plantel de . Liderazgo y calidad humana: Reconocido por su empatía y capacidad para armar grupos sólidos.

El “Pelado” ya se encuentra en Monterrey junto a su cuerpo técnico / FOTO: @Rayados Ampliar

La directiva, encabezada por el presidente deportivo Dennis te Kloese, viajó hasta Europa para cerrar el fichaje y apostar por un entrenador de probada jerarquía que devuelva la ilusión a la afición albiazul, que lleva más de seis años sin un título de liga.

Próximos retos de Rayados con Almeyda