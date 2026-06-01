México anuncia lista final de convocados para el Mundial 2026: destacan ausencias importantes

La espera terminó. Javier Aguirre presentó la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Ochoa, Tala y Acevedo Selección Mexicana Ampliar

La convocatoria del “Vasco” combina experiencia, juventud y varios nombres que se consolidaron durante el proceso mundialista. Entre los elegidos destaca Guillermo Ochoa, quien se convertirá en el primer futbolista mexicano en disputar seis Copas del Mundo, una marca histórica para el balompié nacional.

Además del veterano guardameta, la base del equipo está conformada por referentes como Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Johan Vásquez, César Montes, Luis Chávez y Santiago Giménez, quienes apuntan a ser piezas fundamentales en el debut mundialista del Tri.

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La lista también incluye algunas de las apuestas de Aguirre para el futuro inmediato de la selección, como Gilberto Mora, quien con apenas 17 años podría convertirse en el jugador mexicano más joven en participar en una Copa del Mundo. Asimismo, aparecen futbolistas como Obed Vargas, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones, reflejando la diversidad de perfiles que el técnico consideró para afrontar el torneo.

Entre las ausencias que más llamaron la atención se encuentran Carlos Rodríguez, Diego Lainez y Germán Berterame, este último protagonista de uno de los debates más intensos tras quedar fuera de la convocatoria final pese a su buen momento futbolístico.

México llegará a la Copa del Mundo con la responsabilidad de competir como uno de los países anfitriones. El equipo de Aguirre abrirá su participación el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, donde buscará iniciar con el pie derecho un torneo que representa una oportunidad histórica para el futbol mexicano.

Convocados de México para el Mundial 2026

Porteros: Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo y Raúl Rangel.

Defensas: Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Mateo Chávez

Mediocampistas: Edson Álvarez, Luis Chávez, Erik Lira, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Gilberto Mora, Luis Romo y Brian Gutiérrez.

Delanteros: Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Julián Quiñones, Alexis Vega, César Huerta, Roberto Alvarado, Armando González y Guillermo Martínez.

Piojo, Huerta y Quiñones Selección Mexicana Ampliar

¿Quiénes son los grandes ausentes de México en el Mundial 2026?

Entre las ausencias que más llaman la atención están las de Diego Lainez, Germán Berterame, Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz y Julián Araujo. Todos ellos formaron parte recurrente del proceso de Aguirre con la selección mexicana, pero finalmente no fueron llamados a la Copa del Mundo.