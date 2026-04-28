LAFC vs Toluca: dónde, cuándo y a qué hora ver la semifinal de la Concacaf Champions Cup

La semifinal de la Concacaf Champions Cup 2026 entre Los Angeles FC y Toluca se perfila como una de las series más atractivas del torneo, al enfrentar a dos equipos con propuestas ofensivas y buen momento futbolístico.

El conjunto angelino buscará hacer pesar su localía en el duelo de ida, mientras que los Diablos Rojos intentarán mantener la solidez que los ha caracterizado a lo largo de la competencia.

El primer partido se disputará el 29 de abril a las 20:30 hora del centro de México en el BMO Stadium de Los Ángeles, donde LAFC suele hacerse fuerte gracias a su intensidad y presión alta. Toluca, por su parte, llega con la ventaja de cerrar la serie en casa, en el Estadio Nemesio Diez, un escenario históricamente complicado para cualquier rival.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Héctor González Iñárritu dejará la presidencia operativa del club América

¿Cómo llegaron a semifinales de Concachampions ambos equipos?

El camino de LAFC comenzó desde la primera ronda del torneo, donde derrotó por marcador global de 7-1 a Real España, de Honduras. Después, en la ronda de octavos de final, a pesar de empatar en casa ante Alajuelense 1-1 y tener en contra el gol de visitante, el equipo angelino logró sacar adelante la serie en Costa Rica y se quedó con el marcador global por 3-2.

En los cuartos de final, Los Angeles FC dieron muestra de su gran fútbol al pasar por encima de Cruz Azul 3-0 en el partido de ida. Y en la vuelta, en el Estadio Cuauhtémoc, mantuvieron siempre el orden y lograron empatar 1-1.

Por su parte, Toluca obtuvo el pase directo a los octavos de final donde se enfrentó a San Diego y sin muchas complicaciones avanzó con marcador global de 6-3 con una gran exhibición en el Nemesio Diez. En cuartos de final volvieron a demostrar que son uno de los mejores equipos de la regió al golear 7-2 a Los Angeles Galaxy en el global.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Cruz Azul se queda con el premio de 1 millón de dólares: ¿Cómo repartirán el premio?

Uno de los puntos más interesantes de la eliminatoria será el contraste de estilos. Los Angeles FC destaca por su dinamismo en ataque y velocidad por las bandas, mientras que Toluca apuesta por un juego más equilibrado, con orden defensivo y transiciones efectivas.

LAFC vs Toluca: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: miércoles 29 de abril

HORA: 20:30 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: BMO Stadium

TV: FOX