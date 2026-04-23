Escándalo en el Toluca vs. Mazatlán: Reportan amenazas del “Gato” Ortiz contra los Diablos

La derrota de Toluca por 4-3 ante Mazatlán no solo dejó dolor deportivo por el resultado, sino una nueva sacudida alrededor del arbitraje y del ambiente que se vivió después del silbatazo final. Lo que parecía ser otro partido intenso en el cierre del torneo terminó convertido en un episodio cargado de tensión, reclamos y versiones que aumentaron el malestar escarlata.

Mazatlán vs Toluca / Jam Media Ampliar

El duelo se fue contaminando con la polémica conforme avanzó la segunda mitad. Toluca ganaba, pero el encuentro cambió por completo tras la expulsión de Marcel Ruiz al minuto 60, una jugada revisada en el VAR que el conjunto escarlata interpretó como determinante en el rumbo del partido. Poco después también llegó un penal a favor de Mazatlán, otra decisión que alimentó los reclamos y que terminó por instalar la sensación de que el arbitraje se volvió protagonista de la noche. En su propia crónica oficial, el club mexiquense dejó clara su inconformidad al calificar el juego como uno más marcado por la controversia arbitral.

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El señalamiento que prendió fuego tras el silbatazo final

Pero la historia no acabó en la cancha. Tras el encuentro comenzó a circular una versión todavía más delicada: que Marco Antonio Ortiz habría reportado supuestos insultos de jugadores de Toluca en la cédula arbitral y, además, habría advertido que se encargaría de que hubiera sanciones adicionales. Esa versión fue difundida por el periodista Francisco Arredondo y rápidamente elevó el tono del debate, porque ya no se trataba solo de una discusión sobre jugadas polémicas, sino de un posible nuevo capítulo disciplinario para un equipo que venía de días especialmente tensos. Hasta ahora, ese señalamiento se mueve en el terreno del reporte periodístico y no como una resolución oficial conocida públicamente.

"Por eso no vas a la Copa del Mundo, 'Gato' Ortiz" — "no, no es el 14, es el 17, al 14 lo acabas de expulsar, 'Gato'" — @MarcoCancino (para ViX USA) sobre el arbitraje de Marco Antonio "Gato" Ortiz (y los dos goles más importantes de Mazatlán FC) en el partido ante C.D. Toluca pic.twitter.com/Pw3nkNiIiN — lilboimx (@lilboimx) April 23, 2026

Vestidores calientes y silencio en conferencia

La molestia en el entorno de Toluca fue tan fuerte que al terminar el partido hubo bronca en la zona de vestidores y los árbitros fueron resguardados mientras el ambiente seguía encendido. Incluso el club decidió no presentarse a conferencia de prensa después de la derrota, una señal clara del nivel de inconformidad que dejó la noche en Mazatlán. Todo esto ocurre apenas días después de otro episodio caliente para los Diablos Rojos, que ya venían arrastrando suspensiones y controversias recientes.

El problema para Toluca es que esta historia no solo golpea en lo anímico: también aparece en el peor momento posible. El equipo llega al cierre de la fase regular con presión competitiva, desgaste emocional y la sensación de que cada partido viene acompañado por un foco extra fuera del futbol. Entre expulsiones, reclamos y posibles reportes disciplinarios, los Diablos no solo están peleando puntos: también están tratando de que la temporada no se les incendie por completo justo antes de la Liguilla.