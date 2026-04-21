Helinho denuncia racismo y rompe el silencio tras su bronca con el América

Helinho, la figura brasileña de los Diablos Rojos del Toluca, ha decidido no callar más tras los incidentes ocurridos en el accidentado duelo contra las Águilas del América. Lo que comenzó como una intensa disputa física en el terreno de juego ha derivado en una denuncia pública en contra de los comentarios que sufrió en sus redes sociales.

Helinho / Jam Media Ampliar

El jugador rompió el silencio después de haber sido sancionado por su participación en la bronca con Alejandro Zendejas y aseguró que su reacción tuvo un trasfondo más profundo. De acuerdo con un video publicado en sus redes sociales, el atacante afirmó que fue víctima de insultos racistas, situación que calificó como inaceptable y, lamentablemente, recurrente. “El racismo es un crimen”, expresó.

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La bronca que desató todo

El incidente se produjo durante un partido de alta tensión entre Toluca vs América, donde una jugada terminó en empujones, reclamos y finalmente una confrontación directa entre varios futbolistas. Helinho fue castigado por la agresión a Zendejas.

Sin embargo, tras la sanción, el brasileño decidió hablar públicamente para contextualizar lo ocurrido. Según su versión, los insultos racistas que recibió durante el encuentro influyeron en su reacción. Aunque no detalló nombres específicos, insistió en que este tipo de comportamientos deben ser erradicados del fútbol mexicano.

El caso tomó relevancia cuando la Comisión Disciplinaria anunció un castigo para Helinho tras una agresión física contra Alejandro Zendejas. Después las imágenes del encuentro mostraron una gresca donde los ánimos se desbordaron, resultando en una sanción que buscaba castigar la conducta violenta del brasileño. Sin embargo, tras el silencio inicial, el jugador del Toluca utilizó sus plataformas digitales, especialmente un video en Instagram que rápidamente se volvió viral, para dar su versión de los hechos.

Helinho explicó que su reacción, aunque injustificable desde el reglamento, no fue un acto de violencia gratuita, sino el resultado de una provocación intolerable que ha decidido denunciar formalmente. Según el atacante, durante el enfrentamiento recibió insultos de índole racista que detonaron su furia en la cancha. “Esto sigue ocurriendo todos los días”, lamentó el futbolista, subrayando que la sanción por su comportamiento físico es solo la punta del iceberg, mientras que la raíz del problema es el racismo sistémico en los estadios.

Un problema que trasciende la cancha

La postura del brasileño ha sido firme y contundente. Con este mensaje, Helinho busca que su caso no se archive como un simple incidente de partido o una “calentura” del momento.

Helinho ha dejado claro que, aunque asume las consecuencias de sus actos físicos, no aceptará que su identidad y dignidad sean pisoteadas. Ahora, la pelota está en el tejado de las autoridades de la Liga MX, quienes enfrentan la presión social de realizar una investigación exhaustiva que vaya más allá de los golpes y aborde la gravedad de los ataques verbales denunciados por la estrella escarlata.

Las declaraciones de Helinho reabren un debate sensible en el balompié azteca: la presencia de racismo dentro y fuera de la cancha. Aunque la Liga MX y distintas organizaciones han implementado campañas contra la discriminación, episodios como este evidencian que el problema persiste.

Por ahora, el caso sigue abierto en la conversación pública, a la espera de una postura oficial más contundente por parte de las autoridades del futbol mexicano.