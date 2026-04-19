Helinho se encara con aficionado en el túnel del Estadio Banorte tras la expulsión vs América

La rivalidad entre América y Toluca volvió a desbordarse este domingo en el Estadio Banorte. Lo que inició como un partido intenso de la Liga MX terminó con un conato de bronca que se extendió más allá del pitazo final, y el principal protagonista fue Helinho.

América vs Toluca / Agustin Cuevas Ampliar

El brasileño de los Diablos Rojos vio la tarjeta roja directa en los minutos finales del encuentro ante las Águilas. La jugada encendió los ánimos en la cancha, pero el verdadero escándalo se vivió en el túnel rumbo a los vestidores del inmueble.

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¿Qué fue lo que ocurrió en el túnel del Estadio Banorte?

Según videos en redes sociales, Helinho, visiblemente alterado tras la expulsión, continuó discutiendo con integrantes del cuerpo técnico y staff del Club América. La tensión escaló cuando el jugador del Toluca se encaró con un aficionado americanista que se encontraba en la zona. Testigos y grabaciones muestran cómo el extremo brasileño intercambió insultos, hizo gestos provocadores y hasta golpeó una puerta de vidrio en medio de la confrontación.

El incidente involucró también al hijo de Antonio Mohamed y a personal de ambos equipos. Elementos de seguridad tuvieron que intervenir para evitar que la situación pasara a mayores. Algunos reportes mencionan que el aficionado habría provocado al jugador con gestos o insultos, aunque la reacción de Helinho fue considerada desmedida por varios testigos.

LOS ÁNIMOS SIGUIERON MUY CALIENTITOS 🔥



Tras las discusiones en la cancha, Helinho y cuerpo técnico del América continuaron con insultos en los pasillos del Estadio Banorte. pic.twitter.com/VGeUbWjMpr — W Deportes (@deportesWRADIO) April 19, 2026

Este no es el primer capítulo de tensión entre ambos clubes en la temporada, pero sí uno de los más llamativos fuera de la cancha. La expulsión de Helinho y su posterior comportamiento en el túnel podrían acarrearle una sanción fuerte por parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga MX.