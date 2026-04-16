Club América: ¿Cuáles han sido los fracasos internacionales de las Águilas?

América quedó eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf, después de perder en los cuartos de final de vuelta contra el Nashville, con un marcador global de 1-0. Ante un Estadio Azteca que se había vestido de gala para recibir un compromiso internacional.

Marcador Final. Concluye nuestra participación en la Concacaf Champions Cup. pic.twitter.com/MWXh3OMx7e — Club América (@ClubAmerica) April 15, 2026

La sequía continúa por el hecho de que con esto, serán diez años de no ganar el campeonato internacional, el último fue en el 2016 y justo bajo el anterior formato de la Concachampions.

Esto se suma a una lista de descalabros que han tenido en competencias globales, en las ediciones anteriores de la CONCACAF: en el 2024 se fueron en las semifinales y en el 2025 se quedaron con las ganas desde los octavos de final.

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Otra competencia internacional que se le ha negado a las águilas es la Leagues Cup, en el 2023 se fueron en los octavos, en el 2024 en los cuartos y en el 2025 se quedaron fuera de la fase de grupos.

Todo esto no termina ahí, ya que cuando se abrió la posibilidad de luchar por un boleto en el repechaje para el Mundial de Clubes de la FIFA, se enfrentaron al LAFC, pero terminaron quedándose en el camino y no asistieron a la competencia.

Así que Jardine deja su marca en la historia negativa a nivel internacional, junto a Santiago Solari y Fernando Ortíz.