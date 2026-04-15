Arrestan a 53 aficionados del América por disturbios camino al Estadio Azteca

Caos en el América: arrestan a 53 aficionados por disturbios camino al Estadio Azteca / Isaiah Vazquez

Un total de 53 aficionados del Club América fueron detenidos por autoridades de la Ciudad de México cuando se dirigían al Estadio Azteca para el partido de Concacaf Champions Cup, luego de ser señalados por provocar disturbios, saquear una tienda y portar objetos peligrosos.

América vs Nashville / Jam Media Ampliar

De acuerdo con reportes, los seguidores azulcremas viajaban en camiones rumbo al encuentro ante Nashville SC, pero fueron interceptados por elementos de seguridad en la alcaldía Iztacalco tras recibir denuncias por alteraciones al orden público.

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Saqueo, alcohol y objetos peligrosos

Según la información difundida, los aficionados fueron sorprendidos tras presuntamente robar en un establecimiento durante su trayecto. Además, al momento de la revisión, las autoridades encontraron petardos, bombas de humo y bebidas alcohólicas entre sus pertenencias.

Los detenidos también fueron señalados por ir consumiendo alcohol y generando disturbios en la vía pública, situación que encendió las alertas de las autoridades capitalinas.

No llegaron al partido y fueron trasladados a la Fiscalía

Tras ser detenidos, los 53 aficionados fueron bajados de los camiones en los que se transportaban y posteriormente trasladados a instalaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México, donde se determinará su situación legal.

Las autoridades señalaron que el grupo representaba un riesgo para la seguridad de otros asistentes al estadio, por lo que se decidió impedir su llegada al inmueble.

LOS DETENIDOS del @ClubAmerica

Nataly Cuéllar

Yesenia Glz

Gema Sebilllo

Aylin Alcantar

Yael Bacilio

Josafat Glz

Axel Glz

Brayan Frutes

Fredy Flores

Son algunos de los 53 “aficionados” q causaron desmanes camino al Azteca.@SSC_CDMX les quitó alcohol, bombas de humo, petardos… pic.twitter.com/LVSNomS2KK — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 15, 2026

Nuevo episodio de violencia en torno al América

Este incidente se suma al complicado momento que vive el Club América, tanto dentro como fuera de la cancha, luego de su reciente eliminación en la Concacaf Champions Cup.

La situación también vuelve a poner sobre la mesa el problema de la violencia y los disturbios protagonizados por grupos de aficionados en el fútbol mexicano, especialmente en partidos de alta convocatoria.