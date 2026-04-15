Henry Martín revela grave lesión en América: “desprendimiento de un tendón y rotura total”

El delantero mexicano Henry Martín encendió las alarmas en el Club América luego de dar a conocer detalles preocupantes sobre la lesión que lo mantiene alejado de las canchas. El propio atacante confirmó que sufrió un desprendimiento de un tendón, acompañado de una rotura total, situación que compromete su actividad en el corto plazo.

Henry Martín / Alex Goodlett - Leagues Cup Ampliar

Sus declaraciones han generado inquietud tanto en la afición como en el entorno del club, debido a la importancia que tiene como referente ofensivo del equipo.

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Henry Martín explica la gravedad de su lesión

Fue el propio delantero quien explicó la magnitud del problema físico que enfrenta, dejando claro que no se trata de una molestia menor. Martín reveló que sufrió un desprendimiento de un tendón junto con una rotura total, una combinación que requiere atención médica especializada y un proceso de recuperación cuidadoso.

Este tipo de lesión suele implicar un tiempo prolongado fuera de actividad, dependiendo de la evolución y del tratamiento que se siga, lo que pone en duda su regreso inmediato a las canchas con el América.

LA LESIÓN ERA MÁS SERIA DE LO QUE PARECÍA 😪⚽️



Henry Martín rompe el silencio y aclara el panorama: su regreso no ha llegado porque la lesión fue más compleja de lo esperado.



En Coapa lo esperan… pero el proceso exige paciencia, y él por ello ha decidido dar la cara🗣️ pic.twitter.com/wuX4OA9uoL — Claro Sports (@ClaroSports) April 15, 2026

América enfrenta un problema en su ataque

La baja de Henry Martín representa un golpe importante para el América, especialmente en un momento clave de la temporada donde el equipo necesita de su capacidad goleadora y liderazgo dentro del área. Su ausencia obliga al cuerpo técnico a replantear el esquema ofensivo y buscar alternativas que suplan su peso en el ataque.

El club deberá estar atento a su evolución médica para determinar con mayor precisión los tiempos de recuperación, mientras enfrenta los compromisos tanto en la Liga MX como en otras competiciones. La situación del delantero se convierte así en uno de los temas principales dentro del entorno azulcrema en las próximas semanas.

El panorama se complica aún más tras la eliminación de la Concachampions, donde fue superado por Nashville SC. Este resultado, en un torneo que era considerado prioritario dentro de la institución, ha provocado un ambiente de fuerte presión y cuestionamientos alrededor del equipo.