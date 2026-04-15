Agustín Marchesín sufre grave lesión en Libertadores y Boca Juniors confirma larga baja del arquero

El arquero argentino Agustín Marchesín vivió un momento dramático durante el partido de Copa Libertadores entre Boca Juniors y Barcelona SC, luego de sufrir una grave lesión que lo obligó a abandonar el campo entre lágrimas. Posteriormente, el club confirmó el peor diagnóstico médico, encendiendo las alarmas de cara al resto de la temporada.

Agustín Marchesín / Marcelo Endelli Ampliar

Se confirma la gravedad: rotura de ligamento cruzado anterior

Durante los primeros minutos del encuentro, Marchesín encendió las alertas tras pedir el cambio de forma inmediata luego de una acción en su área. El guardameta no pudo continuar y salió visiblemente afectado, incluso entre lágrimas, una escena que anticipaba un panorama complicado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué se va Javier Mascherano? La inesperada renuncia que sacude al Inter de Miami de Messi

Horas más tarde, el parte médico oficial de Boca Juniors confirmó la gravedad de la lesión: el arquero sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una de las lesiones más delicadas en el fútbol profesional. Este tipo de daño implica un proceso de recuperación extenso, lo que lo deja prácticamente fuera de competencia por varios meses.

Golpe duro para Boca Juniors en plena competencia

La baja de Marchesín representa un duro golpe para Boca Juniors, ya que el arquero se había consolidado como una pieza clave desde su llegada al club en 2025. Su experiencia y liderazgo eran fundamentales tanto en la liga local como en la Copa Libertadores.

La baja de Marchesín representa un golpe significativo para Boca Juniors, no solo por su nivel actual, sino por su peso dentro del equipo. El arquero, con pasado en el fútbol mexicano defendiendo los colores de Santos Laguna y Club América, llegó al conjunto Xeneize a finales de enero de 2025 y rápidamente se consolidó como una pieza clave en el esquema.

Via @espn Marchesin se rompió ligamento cruzado pic.twitter.com/T5DGqF5POV — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) April 15, 2026

Su ausencia se produce en un momento sensible de la temporada, cuando el equipo disputa los primeros compromisos tanto de la Copa Libertadores como de la liga argentina, lo que obliga al cuerpo técnico a reorganizar la portería. En este contexto, el joven arquero Leandro Brey aparece como principal alternativa para asumir la titularidad.

Este tipo de lesión implica un largo proceso de recuperación, estimado entre seis y nueve meses, por lo que el exarquero del América prácticamente se despide de lo que resta de la temporada y pone en duda su presencia en futuros compromisos importantes