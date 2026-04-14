¿Por qué se va Javier Mascherano? La inesperada renuncia que sacude al Inter de Miami de Messi

Este martes se dio a conocer que Javier Mascherano dejó de ser director técnico del Inter de Miami, así lo informó el club a través de sus redes sociales. La decisión fue tomada por el propio estratega argentino, quien optó por renunciar a su cargo tras una etapa llena de logros importantes.

Javier Mascherano / Icon Sportswire Ampliar

Mascherano llegó al equipo a finales de 2024, cuando la franquicia apenas contaba con una Leagues Cup en sus vitrinas y mostraba cierta irregularidad en la MLS. Desde su llegada, el técnico trabajó para cambiar la dinámica del club y, aunque tuvo un inicio complicado, logró encaminar al equipo hacia una etapa exitosa.

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Entre sus principales logros destaca haber llevado al Inter de Miami a disputar la fase final de un Mundial de Clubes, cayó en octavos de final ante el PSG, un hecho histórico tanto para la institución como para la MLS, al convertirse en el primer club de la liga en alcanzar dicha instancia.

Gracias Masche 🩷🖤 pic.twitter.com/jwA4bsNk7u — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

Posteriormente, consiguió el primer título de liga en la historia del club, marcando un antes y un después para la franquicia que es propiedad de David Beckham. Bajo su mando, y con figuras como Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez, el equipo también logró establecer una marca histórica de 101 goles, tanto para el club como para la liga.