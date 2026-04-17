COI define reglas: deportistas trans podrán competir en Juegos Olímpicos bajo nuevos criterios

El Comité Olímpico Internacional fijó su postura sobre la participación de deportistas transgénero en los Juegos Olímpicos, asegurando que no existe una exclusión directa siempre que los atletas logren su clasificación por mérito deportivo.

Los Juegos estaban programados para celebrarse el verano de este mismo año / Getty Images Ampliar

El organismo detalló que la principal condición será competir en la categoría correspondiente al sexo biológico, medida que comenzará a aplicarse rumbo a Los Ángeles 2028 sin afectar resultados de ediciones anteriores.

Como parte de los nuevos lineamientos, se estableció que en la categoría femenil solo podrán participar mujeres biológicas, lo que ha generado debate pero que, según el COI, responde a criterios actualizados basados en evidencia científica.

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Para determinar la elegibilidad, se implementará una prueba genética enfocada en detectar el gen SRY, presente en hombres biológicos, procedimiento no invasivo que se realiza una sola vez y cuenta con un alto nivel de precisión.

El COI también contempla excepciones en casos específicos de condiciones genéticas poco comunes, además de permitir que algunas federaciones soliciten ajustes cuando el deporte no implique ventajas físicas relacionadas con el sexo.

¿Significa esto que los deportistas trans quedan fuera de los Juegos Olímpicos?

La propia organización responde que no, ya que podrán competir siempre que cumplan con los criterios establecidos, aunque en el caso de atletas con características biológicas masculinas, su participación será en la categoría varonil.

COI prohíbe a mujeres trans competir en pruebas femeninas: desde cuándo aplica y por qué tomó la decisión / Maddie Meyer Ampliar

Con estas medidas, el organismo busca equilibrar la inclusión con la equidad competitiva, además de reforzar la seguridad en disciplinas de contacto, en un contexto donde las reglas han evolucionado constantemente desde el año 2000.