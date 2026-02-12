Regina Martínez hace historia para México en el esquí de fondo de los Juegos Olímpicos de Invierno / Tom Weller

La esquiadora Regina Martínez, este jueves terminó por dejar el nombre de nuestro país en alto, después de culminar en una de las pruebas más complicadas de los Juegos Olímpicos de invierno, como lo es, el esquí de fondo.

Regina Martínez hace historia para México en el esquí de fondo de los Juegos Olímpicos de Invierno / Tom Weller Ampliar

Martínez, demostró su talento y fortaleza, en la pista de los 10 km del Estadio Tesero Cross-Country, tramo que logró terminar con un tiempo de 34 minutos y cinco segundos.

Al final esta marca le alcanzó para quedarse en el lugar 108 de la competencia, junto a tres competidores, que no terminaron la misma prueba.

Regina Martínez Juegos Olímpicos de Invierno / Federica Vanzetta/NordicFocus Ampliar

La cuenta oficial del evento terminó por republicar la historia de la mexicana de 33 años, junto al siguiente mensaje: “No necesitas ser la primera para ganar. En el esquí de fondo, la mexicana Regina Martínez llegó a la meta en la posición 108. Allí la esperaban las tres medallistas, entre ellas Jessica Diggins y muchas de sus amigas. ¡Qué inspirador!“.

