COI prohíbe a mujeres trans competir en pruebas femeninas: desde cuándo aplica y por qué tomó la decisión / Maddie Meyer

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció un cambio de gran impacto en el deporte mundial: las mujeres transgénero no podrán competir en categorías femeninas en los Juegos Olímpicos. La decisión, que marca un giro frente a políticas anteriores más inclusivas, responde, según el organismo a la necesidad de garantizar la equidad competitiva en el deporte de alto rendimiento.

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La nueva normativa se implementará de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y establece criterios más estrictos para definir quién puede participar en pruebas femeninas. El eje central de la medida es la verificación del sexo biológico mediante pruebas genéticas, específicamente la detección del gen SRY, vinculado al cromosoma Y. Este análisis se realizaría una única vez en la carrera deportiva de cada atleta.

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El COI argumenta que esta decisión se basa en evidencia científica que apunta a diferencias biológicas que pueden influir en el rendimiento deportivo, incluso después de procesos de transición hormonal. Según la entidad, variables como la masa muscular, la densidad ósea o la capacidad pulmonar pueden generar ventajas en disciplinas de alto nivel. Por ello, el organismo considera necesario establecer un criterio uniforme que preserve la igualdad de condiciones en la competencia femenina.

La nueva política fue elaborada por un grupo de trabajo creado específicamente por el COI para responder a las crecientes controversias en torno al deporte femenino. Entre los antecedentes más relevantes se encuentran las polémicas surgidas durante los Juegos Olímpicos de París 2024, particularmente por los casos de las boxeadoras Imane Khelif y Lin Yu-ting. Ambas habían sido previamente descalificadas del Mundial de 2023 por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), tras cuestionamientos sobre su elegibilidad de género. Según el COI, estos episodios evidenciaron la necesidad de reglas más claras y uniformes.

Hasta ahora, la participación de atletas trans en el olimpismo se regía por lineamientos más flexibles introducidos en 2021, que dejaban en manos de las federaciones internacionales la regulación específica, evitando restricciones generales. Sin embargo, la falta de consenso entre deportes y las crecientes controversias llevaron al COI a replantear su postura.

🚨 | ÚLTIMA HORA: El Comité Olímpico Internacional (COI) anuncia una nueva política que excluye la participación de «mujeres transgénero» en las categorías femeninas en todas sus disciplinas.



Se aplicará plenamente a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. pic.twitter.com/BdWJIcwnwH — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 26, 2026

La nueva política también contempla qué ocurrirá con las atletas excluidas de la categoría femenina. El COI ha señalado que podrán competir en categorías masculinas o, en caso de existir, en pruebas mixtas. Asimismo, se han previsto excepciones en determinados casos médicos relacionados con diferencias en el desarrollo sexual (DSD), siempre que no exista una ventaja competitiva comprobable.

El anuncio reabre un debate global que lleva años creciendo en el ámbito deportivo y social. Por un lado, organizaciones y deportistas apoyan la medida al considerar que protege la integridad del deporte femenino. Por otro lado, colectivos defensores de los derechos LGBTIQ+ critican la decisión por considerarla discriminatoria y excluyente.

El contexto internacional también ha influido en esta resolución. Diversas federaciones deportivas ya habían adoptado restricciones similares en disciplinas como el atletismo o la natación, generando presión sobre el COI para establecer una postura más clara y homogénea.

Con esta decisión, el COI busca fijar un estándar global de cara al futuro del olimpismo. Sin embargo, el impacto real de la medida se verá en los próximos años, cuando entre en vigor y se refleje en la composición de las competencias femeninas en el escenario deportivo más importante del mundo.