Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028: así será la venta de boletos y cómo registrarte

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya no son solo una promesa lejana. Este 14 de enero de 2026, el Comité Organizador LA28 abrió oficialmente el proceso de registro para la venta de boletos, marcando el inicio formal de la cuenta regresiva para que millones de aficionados alrededor del mundo puedan asegurar su lugar en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

El mecanismo elegido es un sorteo de horarios desde ahora y hasta el 18 de marzo de 2026, cualquier persona puede registrarse de forma gratuita en el sitio oficial tickets.la28.org. No se trata de una compra directa, sino de participar en un sorteo aleatorio que asignará ventanas de tiempo exclusivas para adquirir entradas durante la primera fase de venta, programada del 9 al 19 de abril de 2026.

Los aficionados recibirán notificación por correo electrónico entre el 31 de marzo y el 7 de abril si obtuvieron un horario asignado. Quienes no resulten seleccionados en esta ronda quedarán automáticamente inscritos para futuras fases de venta, ya que habrá rolling ticket drops (ventas continuas) a lo largo de los próximos años.

¿Cuánto costarán los boletos para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

Un detalle que ha generado gran expectativa es el precio de los boletos, ya que habrá entradas desde 28 dólares (aproximadamente 560 a 600 pesos mexicanos), con la promesa de que alrededor de un millón de boletos costarán exactamente esa cantidad y cerca de un tercio estará por debajo de los 100 dólares. Además, cada cuenta podrá adquirir hasta 12 boletos por Juegos Olímpicos, y Visa será el método de pago oficial.

Para los residentes de los condados anfitriones en California (Los Ángeles, Orange, Riverside, Ventura y San Bernardino) y Oklahoma City (sede de softbol y canotaje slalom), hay una ventaja adicional: un presale exclusivo del 2 al 6 de abril, siempre y cuando se registren con su código postal correspondiente.

Este arranque llega con más de dos años y medio de anticipación a la ceremonia de inauguración, que se llevará a cabo del 14 al 30 de julio de 2028, lo que refleja la intención de LA28 de evitar la especulación y las reventas masivas que han afectado ediciones anteriores. Paralelamente, los boletos para los Juegos Paralímpicos se pondrán a la venta en 2027.

Los Ángeles 2028 no solo busca romper récords de asistencia, planea poner a la venta más de 14 millones de boletosentre Juegos Olímpicos y Paralímpicos, sino también hacerlos más accesibles que nunca.