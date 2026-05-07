“Un portero muy improbable”: ¿De qué trata la película sobre autismo y quienes son sus protagonistas?
Se trata de una película mexicana que habla del autismo, y da énfasis en un arquero que sueñas en ser futbolista. De por medio participan diversos ex jugadores y jugadores profesionales.
“Un portero muy improbable” es una película mexicana de drama deportivo que se estrenará el 14 de mayo de 2026 en cines.
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¿De qué se trata?
La historia sigue a Martín, un adolescente humilde de origen modesto con un talento extraordinario como portero de fútbol. Sueña con convertirse en futbolista profesional, pero enfrenta rechazo, bullying y desafíos por su forma particular de ver el mundo, ya que padece de autismo.
Encuentra apoyo en sus amigos del barrio, quienes lo ayudan a superar obstáculos y aprovechar su gran oportunidad. Es una historia de superación, resiliencia, amistad y pasión por el fútbol, pensada para inspirar, especialmente rumbo al Mundial 2026.
Reparto principal (actores)
• Danilo Guardiola: Interpreta a Martín (protagonista).
• Diego Sebastian Chantres (Paco)
• Gustavo Bárcena Gutiérrez (Profe Hilario)
• Ana Isabel Martinez (Doña Lola)
• Isabela Juarez Mendez
• Héctor Madrazo
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Participaciones especiales de figuras del fútbol:
• Raúl Jiménez
• Jorge Campos
• Marco Fabián
• Jaime Lozano (entrenador)
En cuanto a productores la película es una producción de KoolToon Entertainment y cuenta con coproducción de varias estrellas del fútbol mexicano:
• Raúl Jiménez
• Héctor Moreno
• Duilio Davino
• Marco Fabián
• Marc Crosas
• Jorge “El Ruso” Zamogilny
Esto le da un alto grado de autenticidad al mundo del fútbol. Es una apuesta fresca de cine deportivo mexicano que combina ficción con cameos reales de ídolos del balompié, ideal para fans del fútbol y historias inspiradoras.