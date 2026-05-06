Javier Aguirre se pronuncia sobre los convocados: “El que no venga estará fuera del Mundial”

El director técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, ofreció una conferencia de prensa para aclarar la situación de la concentración que se abrirá este 6 de mayo en las instalaciones del CAR. Junto a Duilio Davino, director de selecciones nacionales, fue muy claro: el que no se presente a la concentración estará fuera del Mundial.

Duilio Davino y Javier Aguirre / Agustin Cuevas Ampliar

¿Por qué Javier Aguirre dio un ultimátum a los convocados por México?

La situación se presentó porque la federación habría dado un permiso especial a Toluca para que pudiera contar con Jesús Gallardo y Alexis Vega en el partido de vuelta de las semifinales de la CONCACAF Champions Cup ante LAFC.

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Esto desató una serie de inconformidades en varios equipos; el primero en manifestarse públicamente fue Amaury Vergara, quien publicó en sus redes sociales que dio la orden para que los 5 jugadores de Chivas que estaban por concentrarse con la selección se reportaran nuevamente con Guadalajara y así lo hicieron.

¿Se van a perder el Mundial los jugadores de Chivas?

Si los jugadores de Chivas volvieron a Guadalajara para concentrarse con el conjunto rojiblanco de cara al partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 contra Tigres y no se presentan por la noche en el CAR, no serán contemplados en la lista final para la Copa del Mundo.

“El comunicado es claro, quien no venga estará fuera del Mundial. Es algo en lo que no podemos ser flexibles”, dijo el ‘Vasco’ Aguirre.

Esto plantea una situación también para los jugadores de Toluca, quienes ya habían recibido el permiso para concentrar con los Diablos para el partido ante LAFC. Las declaraciones de Aguirre y el comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol confirman que ese permiso ya no aplica y los jugadores deberán perderse el partido de Concachampions para concentrar con la selección.

Javier Aguirre salió a “conferencia” junto a Duilio Davino. Más que conferencia fue un mensaje a los medios.



Fueron 7 minutos en los que NO DIJO NADA. Lo más curioso fue cuando se le quiso preguntar y solo señaló a la gente de prensa.



Las caras del Vasco y Duilio lo dicen todo. pic.twitter.com/YEPVv1BycC — Alex López (@AlexLA1994) May 6, 2026

¿Se rompió el pacto que tenía la selección con los clubes de la Liga MX?

“Nadie rompió el pacto, a liguilla se ha jugado sin seleccionados, de momento estamos todos conforme a lo que hablamos y firmamos“, fue lo que declaró el estratega mexicano sobre si el acuerdo que se firmó se rompió al darle el permiso a Toluca para su partido de Concacaf.

Sin embargo, días antes se había informado que los jugadores de Toluca solo formarían parte de la concentración de los Diablos hasta el partido de ida de las semifinales de Concachampions, pero esto cambió el lunes con el permiso especial que desató la polémica.

SÍ REPORTARON 😱



Los seleccionados de Chivas cumplieron con las órdenes de Amaury Vergara y llegaron al entrenamiento matutino en Verde Valle. pic.twitter.com/e6tb52n05z — W Deportes (@deportesWRADIO) May 6, 2026

¿Quiénes son los jugadores de México que podrían perderse el Mundial?

Los 12 jugadores que están contemplados para formar parte de la lista final que deben concentrar hoy son: