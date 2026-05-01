México será sede del Campeonato Sub-20 Concacaf 2026: Fechas, Clasificados y más / Icon Sportswire

El fútbol juvenil de la región regresa a tierras aztecas. La Concacaf ha confirmado oficialmente que México albergará el Campeonato Sub-20 de 2026, un torneo que no solo definirá al campeón regional, sino que servirá como la antesala perfecta para el talento que busca brillar en el escenario mundial y olímpico.

¿Cuándo se jugará el Premundial Sub-20 en México?

El certamen se llevará a cabo del 24 de julio al 9 de agosto de 2026. Durante estas semanas, las mejores 12 selecciones masculinas de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe competirán por la supremacía de la categoría.

¿Qué está en juego? Clasificación al Mundial y Juegos Olímpicos

Este torneo es de vital importancia para las federaciones, ya que reparte boletos para los eventos más importantes del ciclo deportivo:

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027: Los cuatro semifinalistas obtendrán su pase directo al Mundial que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028: El campeón del torneo asegurará su lugar en la justa olímpica.

Nota: En caso de que Estados Unidos (anfitrión de los JJ.OO.) gane el torneo, el cupo olímpico pasará al subcampeón.

Selecciones Clasificadas y Formato del Torneo

El campeonato contará con 12 equipos divididos en tres grupos. Las selecciones confirmadas son:

Preclasificados (por ranking): México, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Cuba y Guatemala.

México, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Cuba y Guatemala. Clasificados vía eliminatoria: Canadá, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, Haití y Antigua y Barbuda.

Fecha del Sorteo Oficial

El destino de los grupos se definirá el próximo jueves 7 de mayo de 2026 a las 11:00 AM (ET) en un evento que será transmitido a través del canal oficial de YouTube de la Concacaf.

México busca el Bicampeonato

La última edición de este torneo (2024) también se celebró en México, donde la Selección Mexicana se coronó campeona tras vencer 2-1 a Estados Unidos en una final vibrante. Como locales, el “Tri” buscará defender su corona y consolidar su proceso de formación rumbo a la Copa del Mundo absoluta.

Victor Montagliani, presidente de Concacaf, destacó que México es un país “apasionado por el fútbol”, garantizando una experiencia de primer nivel para jugadores y aficionados.