Piojo Herrera liderará el regreso del Atlante a Primera División

Tras años de lucha en la liga de ascenso, los Potros de Hierro del Atlante están oficialmente de regreso en el máximo circuito para el torneo Apertura 2026. Pero la noticia no termina ahí: la directiva ha decidido “tirar la casa por la ventana” al amarrar a su nuevo timonel. Se trata, ni más ni menos, que de un viejo conocido y símbolo absoluto de la institución: Miguel “Piojo” Herrera.

Miguel Herrera / Omar Vega Ampliar

La directiva buscó un perfil con experiencia, carácter y conocimiento del club, características que encajan con Herrera, considerado una figura histórica de la institución. El “Piojo” no es un nombre ajeno para Atlante. Como jugador y entrenador, ha tenido etapas previas con el equipo, lo que refuerza el vínculo emocional y deportivo con la afición. Su posible regreso representa no solo una decisión deportiva, sino también un golpe de identidad para un club que busca reposicionarse en la élite del futbol mexicano.

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El romance entre el ‘Piojo’ y los Potros

Hablar de Miguel Herrera es hablar, inevitablemente, del ADN azulgrana. El estratega mexicano es considerado un símbolo absoluto de la escuadra capitalina. Herrera no solo defendió con garra los colores del Atlante como jugador en distintas etapas, sino que fue en el banquillo de los Potros donde comenzó a forjar su leyenda como uno de los técnicos más mediáticos y ganadores del país.

La directiva azulgrana entiende que, para consolidarse nuevamente en la Primera División, necesitan a alguien que conozca las entrañas del club, que conecte con la afición y que sepa manejar la presión mediática que rodea a uno de los equipos con mayor tradición en México. Con el “Piojo” al mando, el Atlante no solo recupera a un técnico de élite, sino que recupera su identidad agresiva y apasionada dentro del campo.

La llegada de Herrera también marca su retorno a los banquillos de la Liga MX tras su paso por la selección de Costa Rica, donde no logró clasificar al Mundial de 2026. Tras esa etapa, el técnico mexicano se mantenía sin equipo, a la espera de un proyecto que le permitiera volver al protagonismo.

Además, Herrera cuenta con una amplia trayectoria en el futbol mexicano, donde ha dirigido a equipos como América, Monterrey y Tijuana, consolidándose como uno de los técnicos más experimentados del país. Su estilo intenso y su capacidad para manejar grupos serán claves en un equipo que buscará competir desde su regreso a Primera.

Piojo Herrera / Jam Media Ampliar

Un reto de Primera: El plan para el Apertura 2026

El regreso del Atlante a la Liga MX no será un simple trámite. El objetivo primordial para el torneo Apertura 2026 es armar una plantilla competitiva que mezcle la base que logró el ascenso con refuerzos de jerarquía solicitados expresamente por el técnico.

La llegada del “Piojo” garantiza espectáculo, pero también una exigencia máxima. Se espera que en las próximas semanas se haga el anuncio oficial. La afición atlantista, que nunca abandonó al equipo en el exilio de la Liga de Expansión, hoy celebra por partida doble: el regreso al lugar que les pertenece por historia y el retorno del hombre que mejor entiende lo que significa ser un Potro de Hierro.

La directiva azulgrana ha dejado claro que su objetivo no es solo mantenerse en Primera División, sino pelear por puestos relevantes. En ese sentido, la llegada del “Piojo” representa la pieza central de un proyecto que busca combinar historia, identidad y ambición.