Julio “Profe” Ibáñez es liberado en Sudáfrica: cuándo regresa a México el reportero de TUDN rumbo al Mundial 2026

Julio “Profe” Ibáñez, reportero de TUDN, fue liberado este martes 2 de junio en Sudáfrica tras permanecer detenido durante casi dos meses junto al camarógrafo Daniel García. Televisa Univisión confirmó que ambos regresarán a México el miércoles 3 de junio, poniendo fin a un proceso legal que comenzó en marzo mientras realizaban cobertura relacionada con el Mundial 2026.

La noticia fue dada a conocer por la propia empresa mediante un comunicado difundido en redes sociales, donde agradeció el apoyo de las autoridades mexicanas durante las gestiones para lograr la liberación de sus colaboradores.

¿Por qué detuvieron a Julio “Profe” Ibáñez en Sudáfrica?

La detención ocurrió el pasado 18 de marzo en Johannesburgo, cuando Julio Ibáñez y Daniel García realizaban labores periodísticas relacionadas con la Selección de Sudáfrica, rival de México en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con la información difundida en ese momento, las autoridades sudafricanas los señalaron por utilizar un dron en una zona considerada restringida. El incidente derivó en un proceso legal que se extendió por varias semanas y que mantuvo a ambos comunicadores imposibilitados para regresar a territorio mexicano.

El caso generó preocupación dentro de la industria deportiva nacional debido a la relevancia de ambos profesionales dentro de las coberturas internacionales de TUDN.

🚨🇲🇽🎙️ Aquí las imágenes del momento donde Julio "Profe" Ibáñez fue detenido con abuso de fuerza pública.



Al momento y por fuentes, autoridades pensaron que era un espía en plena investigación de objetivos nacionales (Sudáfrica).



Vía: @Rodrigo_Cule pic.twitter.com/X05xJXy4Zl pic.twitter.com/ZvTMoZzfcC — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 25, 2026

Televisa Univisión confirma la liberación del reportero de TUDN

A través de un mensaje publicado en la red social X, Televisa Univisión confirmó que el reportero y el camarógrafo recuperaron su libertad este martes.

La empresa destacó que el procedimiento legal en Sudáfrica concluyó favorablemente y anunció que ambos emprenderán su regreso a México en las próximas horas.

La noticia fue recibida con alivio por parte de compañeros de trabajo, aficionados y periodistas deportivos que durante semanas siguieron de cerca la situación de los integrantes de TUDN.

El mensaje de Julio “Profe” Ibáñez tras recuperar su libertad

Horas después de que se hiciera oficial la noticia, Julio Ibáñez reapareció públicamente mediante un video compartido en sus redes sociales.

En el mensaje, el periodista agradeció las muestras de apoyo recibidas durante este complicado episodio y reconoció a todas las personas e instituciones que colaboraron para resolver su situación legal.

El conductor también expresó su deseo de reencontrarse con su familia y retomar sus actividades profesionales una vez que se concrete su regreso a México.

Su publicación rápidamente generó reacciones de colegas, comentaristas deportivos y seguidores que celebraron el desenlace favorable del caso.

Se terminó la pesadilla, adiós Sudáfrica,gracias familias,amigos y a nuestra casa TelevisaUnivisión @TUDNMEX @TUDNUSA @dagarciato y yo estamos listos ¡Mundial, ahí te vamos!https://t.co/ahMjrKgX5L pic.twitter.com/kEhCGNJF4n — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) June 2, 2026

¿Cuándo regresa a México Julio “Profe” Ibáñez?

Según la información proporcionada por Televisa Univisión, Julio Ibáñez y Daniel García tienen previsto regresar a México este miércoles 3 de junio.

Después de completar los trámites migratorios y administrativos correspondientes, ambos abordarán el vuelo que los traerá de vuelta al país tras casi dos meses en territorio sudafricano.

Su retorno ocurre apenas unos días antes del arranque de la Copa del Mundo 2026, torneo que comenzará el próximo 11 de junio con el enfrentamiento entre México y Sudáfrica.

¿Qué cobertura realizaba TUDN en Sudáfrica?

Julio Ibáñez y Daniel García se encontraban siguiendo las actividades de la Selección de Sudáfrica como parte de la preparación de contenidos especiales rumbo al Mundial 2026.

Los Bafana Bafana forman parte del Grupo A y serán el primer rival de la Selección Mexicana en el partido inaugural del torneo, por lo que diversos medios nacionales desplegaron equipos de trabajo para documentar la preparación del conjunto africano.

La cobertura incluía entrenamientos, concentraciones y material exclusivo relacionado con uno de los equipos que atraerán la atención de los aficionados mexicanos durante la primera fase de la competencia.

Lo que sigue para Julio “Profe” Ibáñez y Daniel García

Con su liberación confirmada, Julio “Profe” Ibáñez y Daniel García emprenderán su regreso a México este 3 de junio, poniendo fin a un proceso legal que los mantuvo casi dos meses en Sudáfrica. Una vez en territorio nacional, ambos podrán reincorporarse gradualmente a sus actividades profesionales. Su regreso coincide con los preparativos para el partido inaugural entre México y Sudáfrica del próximo 11 de junio, encuentro que marcará el inicio de la Copa del Mundo y que concentrará gran parte de la atención de la prensa deportiva y de los aficionados mexicanos.