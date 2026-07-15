Tijuana vs Tigres EN VIVO: horario, fecha y dónde ver la Jornada 1 del Apertura 2026

Este jueves 16 de julio arranca la actividad en el torneo apertura 2026 de la liga mx, con Tigres y Tijuana viendo acción desde el Estadio Caliente.

Este partido es uno de los destacados de la jornada inaugural, que arranca el mismo jueves con Necaxa vs Atlante a las 19:00 horas.

Tigres visita a Tijuana en el debut del Apertura 2026. Los felinos buscarán empezar fuerte tras su participación reciente en Concachampions. Tijuana jugará de local en “la perrera”.

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Los enfrentamientos han sido competitivos; Tigres suele dominar, pero Tijuana ha dado sorpresas en casa.

Tijuana vs Tigres: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER