Tijuana vs Tigres EN VIVO: horario, fecha y dónde ver la Jornada 1 del Apertura 2026

Los Xolos de la mano de Gilberto Mora debutan en un nuevo torneo frente a uno de los candidatos al título.

Tijuana vs Tigres Liga MX

Tijuana vs Tigres Liga MX / Jam Media

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

Este jueves 16 de julio arranca la actividad en el torneo apertura 2026 de la liga mx, con Tigres y Tijuana viendo acción desde el Estadio Caliente.

Este partido es uno de los destacados de la jornada inaugural, que arranca el mismo jueves con Necaxa vs Atlante a las 19:00 horas.

Tigres visita a Tijuana en el debut del Apertura 2026. Los felinos buscarán empezar fuerte tras su participación reciente en Concachampions. Tijuana jugará de local en “la perrera”.

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Los enfrentamientos han sido competitivos; Tigres suele dominar, pero Tijuana ha dado sorpresas en casa.

Tijuana vs Tigres: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

  • FECHA: jueves 16 de julio
  • HORA: 21:00 horas (tiempo del centro de México)
  • ESTADIO: Estadio Caliente
  • TV: FOX

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