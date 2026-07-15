Necaxa vs Atlante EN VIVO: horario, fecha y dónde ver la Jornada 1 del Apertura 2026

Necaxa inaugura el torneo apertura 2026 de la liga mx en duelo frente al Atlante, por la jornada 1 dentro del Estadio Victoria. Este duelo marca el regreso de Atlante a la Primera División después de 12 años. Los Potros de Hierro tomaron el lugar de Mazatlán.

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Necaxa, terminó 13° en el Clausura 2026 y 15° en el reciente torneo. Pretemporada positiva: victoria 1-0 vs Morelia, 6-3 vs Correcaminos y empate 0-0 vs Atlas. Historial reciente en casa: sólido, con buen registro contra Atlante 6 victorias seguidas en los últimos enfrentamientos.

Atlante, de regreso tras ascenso/compra de franquicia. Pretemporada irregular, sin victorias derrota 0-2 vs Juárez, empates vs New Mexico United, Monterrey y Toluca).

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Asimismo, los rayos dominan claramente los últimos duelos con 6 victorias consecutivas. El último enfrentamiento terminó 3-2 a favor de Necaxa.

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