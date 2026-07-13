Jorge Sánchez ficha por el Atlas de cara al Apertura 2026

Jorge Sánchez es el nuevo jugador del Atlas FC. El fichaje ya está prácticamente cerrado y confirmado por múltiples fuentes confiables, como César Luis Merlo, experto en fichajes. Se trata de un refuerzo importante para los Rojinegros de cara al Apertura 2026.

Jorge Sánchez Selección Mexicana / Hector Vivas - FIFA Ampliar

¿Cuáles son los detalles del fichaje?

Llega del PAOK de Salónica, donde estuvo solo unos meses en 2026 tras dejar Cruz Azul. La transferencia definitiva. Atlas pagaría alrededor de 2-2.5 millones de euros. Contrato por 4 años.

Jorge Sánchez Mundial 2026 México / Jam Media Ampliar

Se espera que sea oficial en los próximos días; asimismo, el jugador ya dio luz verde, hay acuerdo con su agente y el club griego aprobó la salida.

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¿Por qué Atlas?

Los Rojinegros buscaban reforzar la lateral derecha con experiencia y solidez defensiva. Jorge Sánchez es un lateral versátil, puede jugar como carrilero, con gran capacidad física y trayectoria en Europa y Selección Mexicana. Es visto como un “fichaje bomba” para el nuevo proyecto de Atlas.

Atlas vs Cruz Azul - Playoffs Torneo Clausura 2026 Liga MX / Jam Media Ampliar

Trayectoria de Jorge Sánchez

Liga MX: Santos Laguna (2016-18), América (2018-22), Cruz Azul (2024-2026).

Europa: Ajax (2022-23), Porto (2023-24), PAOK (2026).

Selección Mexicana: Titular habitual, participó en el Mundial 2026, jugó varios partidos, incluyendo contra Corea del Sur.

Será su cuarto equipo en Liga MX después de Santos, América y Cruz Azul. Es un regreso al fútbol mexicano tras su paso por Europa.