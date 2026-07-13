Diego Cocca deja de ser técnico del Atlas: ¡Cambios en los Rojinegros!

Diego Cocca ya no es director técnico del Atlas FC de cara al Apertura 2026. El club lo anunció oficialmente hoy, a solo días del inicio del torneo. No se concretó un acuerdo para la renovación de su contrato. Forma parte de la reingeniería institucional y deportiva impulsada por la nueva administración.

Diego Cocca Atlas / Jam Media Ampliar

Ambas partes mostraron disposición, pero las negociaciones no llegaron a la firma del contrato. El club le agradece su profesionalismo, trabajo y entrega, y le desea éxito en el futuro. Atlas ya mantiene conversaciones avanzadas con candidatos y anunciará al nuevo DT en los próximos días.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Jorge Sánchez ficha por el Atlas de cara al Apertura 2026

Contexto y razones reportadas

Cocca regresó a Atlas en agosto de 2025. Llevó al equipo a cuartos de final después de 6 torneos sin clasificar, pero fue eliminado por Cruz Azul. Dirigió 32 partidos en esta etapa. Fuentes indican diferencias con la directiva, especialmente por los refuerzos contratados.

Cruz Azul vs Atlas Torneo Clausura 2026 Liga MX / Jam Media Ampliar

Cocca hizo toda la pretemporada y estuvo en la presentación de la nueva administración, pero no se llegó a un acuerdo contractual.

El debut de Atlas en el Apertura 2026 es el viernes contra León, por lo que el interinato o nuevo DT tomará el equipo de inmediato. El club busca un proyecto sólido a largo plazo con la nueva directiva.