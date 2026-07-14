Club América: ¡Se dio a conocer el nuevo jersey para el Apertura 2026!

El nuevo jersey del Club América para el Apertura 2026, temporada 2026-27 es el primero bajo la marca Adidas. Se lanzó oficialmente el 13 de julio de 2026 y debutará en el primer partido del Apertura contra Querétaro el 18 de julio en el Estadio Azteca. Es un diseño retro inspirado en las camisetas de finales de los noventas.

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Detalles principales del jersey de local

Color base: Amarillo icónico, un tono un poco más suave que el anterior. El patrón principal es el gran logo del Club América, escudo “CA” con el águila, en relieve sutil que cubre toda la parte frontal, inspirado directamente en los kits de los noventas. El escudo principal tiene efecto 3D.

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Adidas y escudo del América colocados de forma central, estilo reciente de Adidas. En los hombros, tres franjas Adidas en negro, rojo, negro.

Cuello y detalles internos:

Inscripción “1916-2026”, 110 aniversario del club.



En la parte trasera del cuello: “Grandes de Corazón”.

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Patrocinadores: Caliente , más logos en mangas y espalda.

, más logos en mangas y espalda. Tecnología: Versión auténtica de jugador con Climacool+, transpirable, usada en el Mundial 2026. Tejido ligero y reciclado.

Shorts: Azul marino. Medias: Azul marino con amarillo.