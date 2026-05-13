Caso Profe Ibáñez en Sudáfrica: audiencia por uso de dron fue reprogramada

“Profe” Ibáñez continúa enfrentando problemas legales en Sudáfrica luego de que su audiencia fuera pospuesta este martes en Johannesburgo. El mexicano fue detenido tras un incidente relacionado con el uso de un dron en una zona restringida durante un entrenamiento.

🚨 ¡ATENCIÓN! 🚨



AS pudo saber que se ha pospuesto la audiencia de Julio Ibáñez en Sudáfrica.



📆 Nueva fecha: 28 de mayo.



¡Fuerza, Profe! 🤝 pic.twitter.com/o4cIWZ4bJC — AS México (@ASMexico) May 13, 2026

¿Qué pasó con el Profe Ibáñez en Sudáfrica?

El incidente ocurrió mientras el Profe Ibáñez operaba un dron cerca de una zona restringida en Johannesburgo. Las autoridades sudafricanas detectaron el dispositivo y posteriormente procedieron con su detención por presuntas violaciones a normas de seguridad y acceso aéreo.

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La audiencia programada para revisar su situación legal fue aplazada nuevamente, situación que mantiene detenido al mexicano mientras continúa el proceso judicial.

¿Por qué el uso del dron generó problemas legales?

El equipo periodístico realizaba grabaciones aéreas con un dron durante una sesión de entrenamiento de la Selección de Sudáfrica, rival de México en la Copa del Mundo 2026. De acuerdo con el reporte, las autoridades locales intervinieron por motivos de seguridad y procedieron a la detención tras detectar la operación del dispositivo en la zona.

En Sudáfrica existen regulaciones estrictas para operar drones cerca de instalaciones controladas o zonas sensibles, especialmente en ciudades importantes como Johannesburgo.

El caso tomó mayor relevancia porque las autoridades consideran que el operador incumplió protocolos específicos relacionados con permisos y delimitaciones de vuelo.

¿Qué consecuencias podría enfrentar el Profe Ibáñez?

El aplazamiento de la audiencia indica que la investigación sigue abierta. Dependiendo de la resolución de las autoridades sudafricanas, el mexicano podría enfrentar sanciones administrativas, restricciones migratorias o multas relacionadas con el uso indebido del dron.

Por ahora no se reporta una sentencia definitiva ni una deportación inmediata, aunque el proceso continúa bajo revisión judicial en Johannesburgo.

La defensa del mexicano buscaría demostrar que el uso del dron no representaba un riesgo mayor y que no existía intención de violar protocolos de seguridad.

Parece que el Profe Ibáñez está detenido en la cárcel de Sudáfrica, dice Récord que lleva una semana preso y que ingresaron hombres con armas a su cuarto mientras hacía un live.



No mames qué pedo.



pic.twitter.com/rU76uXvu6b — Roberto Haz (@tudimebeto) March 25, 2026

¿Qué se sabe sobre la audiencia aplazada?

La audiencia tenía como objetivo revisar el estatus legal del Profe Ibáñez y determinar posibles medidas posteriores. Sin embargo, el tribunal decidió aplazar el procedimiento, prolongando la incertidumbre alrededor del caso.

Fuentes de Televisa confirmaron que la nueva audiencia fue programada para el jueves 28 de mayo. Hasta esa fecha, tanto el Profe Ibáñez como su camarógrafo Danny García, involucrados en el caso no podrán abandonar Sudáfrica mientras continúan las investigaciones relacionadas con el uso del dron. Por ahora, las autoridades locales no han explicado oficialmente los motivos detrás del cambio en el calendario judicial.

Mientras tanto, el caso sigue generando atención en medios deportivos mexicanos debido a la naturaleza poco común del incidente.