Julio ‘Profe’ Ibáñez detenido en Sudáfrica: espionaje, drones y la razón detrás de su encarcelamiento

El periodista deportivo mexicano Julio Ibáñez, conocido como el “Profe”, vivió uno de los episodios más delicados de su carrera luego de ser detenido y encarcelado en Sudáfrica tras un incidente que escaló a nivel legal y diplomático.

Es momento de que el Profe Ibáñez saque a brillar su OPPO y nos grabe en vivo el partido del América jajaja

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El caso, que inicialmente parecía un malentendido, terminó convirtiéndose en una situación de alto impacto, luego de que autoridades locales lo acusaran de presunto espionaje nacional, generando preocupación tanto en el gremio periodístico como en autoridades mexicanas.

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La detención de Ibáñez ocurrió el 18 de marzo de 2026, durante una operación policial en territorio de Sudáfrica. De acuerdo con reportes, las autoridades realizaron una redada tras detectar drones operando en una zona aérea restringida, lo que activó protocolos de seguridad nacional.

Durante este operativo, el periodista fue arrestado junto con parte de su equipo, a pesar de haber presentado credenciales oficiales que acreditaban su labor como comunicador. Sin embargo, esto no evitó que fuera trasladado a prisión preventiva, donde permaneció incluso incomunicado por al menos dos días.

¿Qué hacía Julio Ibáñez en Sudáfrica?

El “Profe” se encontraba en Sudáfrica realizando una cobertura periodística internacional, como parte de su trabajo con TUDN. Su objetivo era generar contenido y reportajes, incluyendo el uso de herramientas tecnológicas como drones para capturar imágenes de la selección de fútbol de Sudáfrica, quien será rival de México en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, el uso de estos dispositivos en zonas restringidas está altamente regulado en el país africano, lo que derivó en el conflicto legal.

🤯🇿🇦 BREAKING: In South Africa, armed men broke into the hotel where Mexican journalist and TUDN reporter, Julio Ibáñez, was staying while covering Mexico’s first opponent in the World Cup.



He remains DETAINED and his current situation is UNKNOWN. 🚨



pic.twitter.com/kqDZMpf6qs — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) March 25, 2026

¿Por qué fue acusado de espionaje?

La clave del caso radica en el uso de drones en un espacio considerado sensible. Las autoridades sudafricanas interpretaron esta actividad como una posible violación a la seguridad nacional, lo que llevó a imputar a Ibáñez por presunto espionaje.

Lo que en un inicio fue considerado por su equipo como un error técnico o administrativo, escaló rápidamente debido a la estricta legislación del país en materia de vigilancia aérea. Este giro convirtió el incidente en un problema no solo legal, sino también diplomático.

El incidente se habría registrado la semana pasada mientras el periodista realizaba una transmisión en vivo. Durante la emisión, la audiencia fue testigo del momento en que un grupo de hombres armados ingresó repentinamente a la habitación donde se encontraba. Antes de que la conexión se cortara de forma abrupta en sus redes sociales, el comunicador apenas logró reaccionar con una breve expresión de sorpresa, preguntando qué estaba ocurriendo.

Este hecho aumentó la percepción de gravedad del caso y generó alarma entre colegas y seguidores del comunicador.

Intervención legal y diplomática

Tras confirmarse la detención, la empresa para la que trabaja (Televisa Deportes), junto con autoridades mexicanas, activó protocolos de emergencia. Equipos legales viajaron a Sudáfrica para colaborar con la defensa del periodista, mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores brindó acompañamiento consular.

El objetivo fue demostrar que el uso de los drones tenía fines periodísticos y no representaba una amenaza para la seguridad nacional del país africano.

⚠️ En #ElJefeYElMaster informan sobre la delicada situación de Julio 'El Profe' Ibáñez en Sudáfrica 😮🇿🇦



📽️: @AlexUzetta pic.twitter.com/4hqNaLtCjC — AS México (@ASMexico) March 25, 2026

Liberación bajo fianza y situación actual

Después de varios días de tensión, el caso dio un giro positivo. Ibáñez fue liberado bajo fianza, lo que le permitió salir de prisión preventiva mientras continúa el proceso legal.

Aunque los cargos no han sido retirados completamente, las autoridades permitieron que enfrente la investigación en libertad, en medio de gestiones diplomáticas que buscan su pronta repatriación a México.

El incidente de Julio ‘Profe’ Ibáñez evidencia los riesgos que enfrentan los periodistas en coberturas internacionales, especialmente cuando utilizan tecnología como drones en países con regulaciones estrictas.

Lo que comenzó como una cobertura deportiva terminó convirtiéndose en un caso de alcance internacional, que puso en alerta a medios, autoridades y al entorno del fútbol mexicano.