Nuevo jersey negro del Tri para el Mundial 2026: detalles del tercer uniforme de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana presentó este lunes 11 de mayo su tercer uniforme para la Copa del Mundo 2026, en la que será anfitriona junto con Estados Unidos y Canadá. La indumentaria completa: playera, short y calcetas, es negra con vivos tricolores y las tres líneas características de Adidas. La playera ya está a la venta desde hoy.

Selección Mexicana / Jeremy Chen Ampliar

¿Por qué el tercer jersey del Tri es negro?

Bajo el concepto The Mexican Wa(y)ve, el jersey incorpora un patrón “MX” de forma tonal y elegante a lo largo de toda la prenda, con cuello tipo “V” y el mensaje “Somos México” como llamado a la unidad. Las mangas y hombros lucen las tres franjas icónicas de adidas en verde, blanco y rojo, emulando la bandera nacional.

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El logo clásico de Adidas Originals le da un toque retro a la prenda, y en la parte posterior del cuello aparece el sello con la frase “Somos México”.

¿Qué dijo la Federación Mexicana de Futbol sobre el nuevo uniforme?

Las palabras vinieron directo desde arriba. Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, afirmó que vestir este uniforme es llevar consigo el testimonio, la pasión y el espíritu de todo un país, y que cada vez que los jugadores salen al campo representan mucho más que fútbol: representan a México.

También se destacó que este kit no solo será protagonista en la cancha, sino también en las gradas, donde los aficionados podrán portarlo con orgullo como una prenda que honra la cultura, la memoria y la emoción de los fans mexicanos.

¿Hay algo más en la colección además del jersey negro?

Sí, y esta parte vale la pena conocerla. Adidas desarrolló una colección complementaria en colaboración con Someone Somewhere, que incluye seis piezas de ropa con detalles intervenidos por mujeres artesanas de la comunidad de Naupan, en la Sierra Norte de Puebla.

El resultado fue el Artisan JSY, una versión ultra limitada del jersey con cuello tipo polo y bordados hechos a mano que elevan la indumentaria a la categoría de pieza de colección. Para quien busca algo más allá del jersey estándar, esta es la opción.

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Incondicionales, nuestro tercer uniforme es una verdadera joya en cada detalle y el orgullo de portar este escudo siempre en el corazón. ¡No podemos dejar de verlo! 😮‍💨#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/Akx9oKzq6s — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 11, 2026

¿Cuánto cuesta el tercer jersey negro de México y dónde comprarlo?

Los precios varían según la tienda y la versión. En Innovasport, la colección va desde los 1,599 pesos en conjuntos infantiles hasta los 3,199 pesos en versiones de jugador de manga larga.

La playera está disponible en el sitio adidas.mx y en tiendas seleccionadas a partir de este 11 de mayo. Dado que el Mundial se juega en casa y la demanda ya disparó redes sociales, conviene no esperar demasiado.

Concluimos la primera semana de concentración de cara a lo que serán los últimos duelos de preparación y el inicio de la Copa del Mundo 👊



Nos vemos el martes con todo, banda 💪🔥🇲🇽#SomosMéxico pic.twitter.com/69eAqSckzP — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 10, 2026

¿Cuándo debuta el jersey negro? Próximo partido del Tri y lo que está en juego

La tercera camiseta se estrenará el 22 de mayo en el partido amistoso contra Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Ese juego es el penúltimo ensayo antes de que arranque el Mundial.

En la fase de grupos, México se ubica en el Grupo A y enfrentará a Sudáfrica el 11 de junio, a Corea del Sur el 18 de junio y a República Checa el 24 de junio. Tres partidos para demostrar que jugar en casa, con tres Mundiales encima, pesa más como motivación que como presión.