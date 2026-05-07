David Faitelson explota contra Javier Aguirre y la FMF: “No lastimen nuestra inteligencia”

La polémica alrededor de la Selección Mexicana sigue creciendo y ahora fue David Faitelson quien lanzó una fuerte crítica contra Javier Aguirre, Mikel Arriola y la Federación Mexicana de Futbol luego de las versiones encontradas sobre el caso de Alexis Vega y Jesús Gallardo, futbolistas de Toluca que estuvieron cerca de disputar un compromiso con su club mientras debían reportar con el Tricolor.

Javier Aguirre / Manuel Velasquez Ampliar

Todo comenzó cuando surgió la posibilidad de que ambos jugadores participaran en el partido entre Toluca y LAFC, situación que generó molestia debido a que este mismo día estaba programado el arranque de la concentración de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento, algo que parecía romper el acuerdo previamente establecido entre clubes y cuerpo técnico nacional.

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Ante el revuelo mediático, Javier Aguirre ofreció una conferencia de prensa donde aseguró que nunca existió una autorización oficial para que los futbolistas permanecieran con Toluca y además dejó claro que cualquier jugador que no se presentara a tiempo quedaría fuera de la Copa del Mundo, aunque la situación tomó otro rumbo horas más tarde.

Y es que después de las declaraciones del entrenador nacional, Toluca publicó un comunicado donde aseguró que sí existía una autorización por parte de la FMF y de la Liga MX para que Alexis Vega y Jesús Gallardo pudieran permanecer con el club y disputar el encuentro internacional, aunque finalmente el equipo decidió respaldar a los jugadores y permitir su incorporación inmediata al Tricolor.

La contradicción entre ambas versiones provocó múltiples reacciones en redes sociales y una de las más contundentes fue la de David Faitelson, quien utilizó su cuenta de X para cuestionar directamente la postura mostrada por Javier Aguirre y por el presidente ejecutivo de la FMF, Mikel Arriola, dejando entrever que resulta difícil creer que desconocieran el supuesto permiso otorgado al Toluca.

🚨¿Mikel Arriola dio el permiso a Toluca para tener a sus seleccionados?🐾



“Es un desmadre, total, está claro que alguien le dio el permiso al Toluca, según me entero fue Mikel Arriola”@DavidFaitelson_ #SomosLaPerrada pic.twitter.com/vuFtJuOIJu — La Perrada (@somoslaperrada) May 6, 2026

¿Qué fue lo que dijo David Faitelson sobre Javier Aguirre y la FMF?

El periodista deportivo no se guardó nada y lanzó un mensaje que rápidamente se hizo viral entre aficionados y usuarios de redes sociales, especialmente por la tensión que vive actualmente la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 y por las constantes polémicas alrededor de la gestión de la FMF.

“¿No sabían Javier Aguirre y Mikel Arriola que el Toluca había pedido el permiso para utilizar a los futbolistas en Concacaf? ¿No lo autorizaron ellos? Por favor!!! No lastimen nuestra inteligencia”, escribió Faitelson en una publicación que desató debate inmediato entre seguidores del fútbol mexicano.

¿No sabían Javier Aguirre y Mikel Arriola que el Toluca había pedido el permiso para utilizar a los futbolistas en Concacaf? ¿No lo autorizaron ellos?

Por favor!!!

No lastimen nuestra inteligencia. — David Faitelson (@DavidFaitelson_) May 7, 2026

La declaración del comentarista de TUDN alimentó todavía más la controversia debido a que muchos aficionados consideran que existe poca claridad en la comunicación de la Federación Mexicana de Futbol y de la dirección de Selecciones Nacionales, especialmente en un momento clave para Javier Aguirre, quien busca mantener estabilidad en el grupo mientras México se prepara para la Copa del Mundo de 2026.