Tigres golpea primero en Nashville y acaricia la final de la Concachampions

En una noche marcada por la tensión, la lluvia y la exigencia de unas semifinales, Tigres sacó el oficio y pegó primero en territorio estadounidense. El conjunto felino derrotó 0-1 a Nashville SC en la ida de la Concacaf Champions Cup, llevándose una ventaja de oro de cara al duelo de vuelta en el Estadio Universitario.

Nashville vs Tigres / Johnnie Izquierdo Ampliar

El partido arrancó con incertidumbre incluso antes del silbatazo inicial. Una tormenta eléctrica obligó a retrasar el inicio, añadiendo un ingrediente extra a un duelo que ya prometía intensidad. Cuando finalmente rodó el balón en el Geodis Park, Nashville intentó imponer condiciones con su presión alta y dinamismo ofensivo.

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Incluso, el conjunto local llegó a ilusionarse temprano con un gol que fue invalidado por fuera de lugar, en una acción que encendió las alarmas en la zaga de Tigres. Pero los dirigidos por Guido Pizarro supieron resistir el empuje inicial. Con orden defensivo y paciencia, comenzaron a equilibrar el trámite del encuentro, apostando por transiciones rápidas y el talento individual de sus atacantes.

Ángel Correa firma un golazo y Nahuel Guzmán sostiene la ventaja

El momento clave llegó en la primera mitad. Ángel Correa tomó el balón fuera del área y sacó un zurdazo espectacular que se incrustó en el ángulo, dejando sin opciones al arquero rival. Un auténtico golazo que silenció el estadio y cambió por completo la narrativa del partido.

A partir de ahí, Tigres manejó los tiempos con inteligencia. Nashville intentó reaccionar con su habitual intensidad, pero se encontró con una defensa sólida y con un Nahuel Guzmán atento en los momentos importantes.

Ángel Correa puso el 0-1 ante Nashville en la primera ronda de las semifinales de la Champions Cup.

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Los locales generaron aproximaciones, pero carecieron de claridad en el último tercio. Del otro lado, el equipo de la UANL incluso estuvo cerca de ampliar la ventaja, con llegadas peligrosas que obligaron al arquero a intervenir para evitar el segundo tanto.

El cierre del partido fue de resistencia pura para los felinos. Nashville empujó con más corazón que ideas, mientras Tigres defendía cada balón como si fuera el último. La recompensa fue enorme: no solo se llevaron el triunfo, sino también un valioso gol de visitante, criterio clave en la serie.

Con este resultado, Tigres rompe una racha negativa sin ganar fuera de casa en la competición y se coloca a 90 minutos de una nueva final continental. La vuelta en Monterrey definirá todo, pero por ahora, el primer zarpazo ya es felino.

¿Cuándo y a qué hora es la vuelta entre Tigres vs Nashville?

El partido de vuelta entre Tigres y Nashville se jugará el martes 5 de mayo de 2026 en el Estadio Universitario, en Monterrey, a las 19:30 horas (tiempo del centro de México).