Cruz Azul se queda con el premio de 1 millón de dólares: ¿Cómo repartirán el premio?

Cruz Azul volvió a demostrar su regularidad en el fútbol mexicano al conquistar, por segundo año consecutivo, el premio del millón de dólares que otorga la Liga MX al mejor equipo de la temporada. El conjunto celeste selló el reconocimiento tras vencer 4-1 a Necaxa en la última jornada del Clausura 2026, resultado que le permitió cerrar con 68 puntos y superar por la mínima a Toluca, que terminó con 67 unidades.

Josué Díaz y Erik Lira / Hector Vivas Ampliar

El incentivo económico se entrega al club que acumula más puntos a lo largo de los dos torneos del ciclo futbolístico (Apertura y Clausura), premiando la constancia durante todo el año.

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La pelea por este bono fue una de las más cerradas en los últimos años, con Toluca y Chivas como principales perseguidores. Sin embargo, Cruz Azul logró mantenerse en la cima en el momento decisivo y reafirmó su dominio como el equipo más regular del futbol mexicano.

¿Cómo se reparte el millón de dólares?

Una de las dudas más recurrentes entre la afición es el destino de semejante cifra. De acuerdo con fuentes cercanas al club, la directiva de Cruz Azul ya tiene un acuerdo con el plantel. Se menciona que una parte significativa del millón de dólares será distribuida entre los jugadores como recompensa por su rendimiento durante toda la temporada. Aunque la cifra exacta por futbolista puede variar dependiendo de acuerdos internos, se trata de una “jugosa cantidad” que funciona como motivación adicional para el plantel.

Por segundo año consecutivo…



LA MÁQUINA ES EL EQUIPO DE LA TEMPORADA 🚂 pic.twitter.com/RRyb6dg8Cb — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 27, 2026

Este premio funciona como una motivación adicional para los futbolistas, quienes ven recompensado su esfuerzo diario más allá de los objetivos colectivos de campeonatos. La cifra exacta que recibirá cada integrante del equipo no ha sido revelada, pero se estima que es una de las gratificaciones más altas en la historia reciente de la institución para una fase regular.

Con el bolsillo lleno y la moral por las nubes, Cruz Azul se prepara ahora para encarar la Liguilla, buscando que este éxito financiero se traduzca finalmente en el trofeo de liga que tanto ansía su afición. El mensaje es claro: en México, nadie es más constante que La Máquina.