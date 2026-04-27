¿Erik Lira se va de Cruz Azul? Emotivo mensaje apunta a su salida de La Máquina

El mediocampista mexicano Erik Lira encendió las alarmas en el entorno de Cruz Azul tras compartir un mensaje que suena a despedida. En medio de versiones sobre una posible salida, el jugador dejó ver su sentir hacia la institución celeste, a la que agradeció por el tiempo vivido.

Erik Lira / Agustin Cuevas Ampliar

“Agradecer a todos, siempre van a estar en mi corazón”, fue parte del mensaje que difundió, generando incertidumbre entre la afición cementera. Este tipo de declaraciones han sido interpretadas como un posible adiós, especialmente en un contexto donde se ha hablado de oportunidades en el extranjero.

Aunque no existe todavía un anuncio oficial sobre su salida, el tono del mensaje apunta a un cierre de ciclo. Lira, quien ha sido pieza importante en el esquema del equipo, no ocultó el cariño que desarrolló por el club y su entorno durante su etapa como jugador celeste.

¿Dónde sería el siguiente destino de Erik Lira?

De acuerdo con distintos reportes, el mediocampista estaría analizando opciones fuera del futbol mexicano, particularmente en Europa. Esta posibilidad ha tomado fuerza en los últimos días y explicaría el mensaje que dio tras el duelo ante Necaxa.

El propio jugador reconoció que, pase lo que pase en su carrera, el vínculo con Cruz Azul permanecerá intacto. “Siempre va a estar en mi corazón”, reiteró al referirse al club, dejando claro que su identidad futbolística está marcada por su paso en La Noria.

Esta situación se da en un momento importante para el equipo, que viene de una temporada competitiva y se mantiene como uno de los protagonistas de la Liga MX. La eventual salida de Lira representaría una baja sensible en el mediocampo, tanto por su aporte futbolístico como por su constancia dentro del once titular.

Durante el encuentro disputado en el Estadio Banorte, la presencia de Luciano Zavagno, visor del City Football Group, no pasó desapercibida, ya que acudió específicamente para seguir de cerca el desempeño de Erik Lira. El directivo estuvo acompañado por Mauricio Medrano, representante del mediocampista, quien será el encargado de canalizar y presentar posibles ofertas formales ante la directiva de Cruz Azul.

Este seguimiento se potencia considerando la estructura del grupo encabezado por Mansour bin Zayed Al Nahyan, que controla clubes como el Manchester City y Girona FC, por lo que el destino del mexicano podría ser uno de estos equipos, aunque también suena el interés del Feyenoord, club que ya negoció con La Máquina el pase de Santiago Giménez.

PALABRAS DE ERIK LIRA EN EXCLUSIVA CON @TUDNMEX



“Se me pone la piel chinita, tengo muchos sentimientos encontrados”



“Es mucho esfuerzo, no solamente de los jugadores, del cuerpo técnico, staff, todos en La Noria, Cruz Azul siempre va a estar en mi corazón” pic.twitter.com/WdAT91qlQT — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) April 27, 2026

Agradecimiento a la afición y legado en La Máquina

Más allá de lo deportivo, el mensaje de Lira también tuvo un enfoque emocional hacia la afición. El jugador agradeció el apoyo recibido durante su estancia, destacando el respaldo constante en cada etapa.

Su posible despedida se suma a otros movimientos recientes dentro del club, en un contexto de cambios tanto en la plantilla como en el cuerpo técnico. Aun así, el mediocampista se iría dejando una imagen positiva entre los seguidores, quienes han reconocido su entrega en la cancha.

Por ahora, el futuro de Erik Lira sigue sin definirse de manera oficial, pero sus palabras ya dejaron huella. Todo indica que, de concretarse su fichaje, será el cierre de un ciclo marcado por compromiso, crecimiento y una conexión especial con Cruz Azul.