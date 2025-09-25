¿Qué significa Zayu?, El jaguar que será la mascota oficial de México en la Copa del Mundo 2026

Durante la cuenta regresiva para que arranque la Copa del Mundo 2026, la FIFA dio a conocer las mascotas oficiales para la justa mundialista en la que México, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones. Por lo tanto, para este certamen, serán tres los personajes, es decir, uno para cada país.Maple, Clutch, serán las mascotas para Canadá y Estados Unidos, respectivamente, mientras que para México lo será Zayu, quien será la mascota encargada de animar la inauguración del certamen el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, donde por primera vez participarán 48 selecciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Así se verá el Estadio Azteca remodelado por dentro VIDEO; construirán nuevos palcos para prensa en una esquina

Y es que las mascotas no son meros disfraces sino guardianes de identidades nacionales, Zayu es un jaguar que vestirá el verde azteca como delantero letal, número 9 en el pecho y el espíritu de México en cada zarpazo. No es solo una figura juguetona para los niños en las gradas; es el emblema de una nación que, por tercera vez en su historia albergará una Copa del Mundo.

UN PEQUEÑO ADELANTO ⚽️



La FIFA revela a las mascotas del Mundial 2026 que representan a México, Estados Unidos y Canadá.



🔴INFO COMPLETA: https://t.co/Qz6aa4meKJpic.twitter.com/r0cZxIEtcD — W Deportes (@deportesWRADIO) September 24, 2025

¿EN QUÉ ESTÁ INSPIRADA LA MASCOTA DE MÉXICO PARA EL MUNDIAL 2026?

Este jaguar, inspirado en la fauna del sureste mexicano y en la herencia prehispánica de mayas y olmecas, donde el felino simbolizaba fuerza, valentía y conexión con lo divino, no pisa el césped solo para intimidar defensores con su excepcional agilidad y velocidad. Además de un deportista, Zayu es un símbolo de celebración y encuentro de culturas que lleva consigo el alma de México a donde quiera que vaya.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE ZAYU?

El nombre Zayu, un invento fresco del equipo creativo de la FIFA, resuena con fonética moderna y exótica, evocando quizás el “zazú” de la vitalidad o el rugido ancestral de la jungla. La identidad de la nueva mascota del territorio azteca, proviene del náhuatl, de acuerdo con información de Publimetro, significa joven, y simboliza la esperanza y la fuerza que identifica a México.