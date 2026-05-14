América perfila su primera baja: Thiago Espinosa se acerca al Atlante para el Apertura 2026

El mercado apenas empieza a moverse y en Coapa ya se cocina una salida que puede convertirse en una de las primeras del verano. Thiago Espinosa está muy cerca de dejar al Club América para jugar con Atlante, en una operación que apunta a cerrarse como préstamo por un año rumbo al Apertura 2026. Aunque todavía falta el anuncio oficial, las directivas ya trabajan en los últimos detalles para encaminar al lateral uruguayo al nuevo proyecto azulgrana, justo en el regreso de los Potros a la Liga MX.

🚨América tiene avanzada la salida de Thiago Espinosa al Atlante. Todos los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/yg7JMEYYQK pic.twitter.com/PwvtMWzeKm — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 14, 2026

La noticia tiene doble impacto. Por un lado, América empezaría a depurar su plantel después de un semestre en el que Espinosa prácticamente no encontró espacio. Por el otro, Atlante sumaría una pieza joven con proyección internacional para reforzar una plantilla que necesita profundidad en todas las líneas tras su vuelta a Primera División.

¿Por qué sale Thiago Espinosa del América?

La respuesta está en los minutos. Espinosa, de 21 años, llegó al América para el Clausura 2026 procedente de Racing de Montevideo, con la idea de competir por la lateral izquierda. Sin embargo, su participación fue mínima en el primer equipo, tuvo muy poca actividad, por lo que nunca logró consolidarse dentro de la rotación de André Jardine.

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De hecho, una de las señales más claras de su poco peso en el plantel fue que, incluso cuando América tuvo ajustes en esa zona, el cuerpo técnico optó por mover a Kevin Álvarez de banda antes que darle continuidad al uruguayo. Eso terminó por abrirle la puerta a una salida pensada más como desarrollo que como ruptura definitiva. La lógica es sencilla: en Coapa ven potencial, pero entienden que hoy necesita minutos reales y continuidad competitiva.

El plan de América con Thiago y lo que gana Atlante

La jugada, además, no parece improvisada. América planea ejecutar la opción de compra de 2 millones de dólares y después cederlo a préstamo a Atlante, una fórmula que permitiría conservar su carta mientras el jugador suma rodaje en un entorno donde sí tendría más posibilidades de jugar. Para los Potros, sería una incorporación atractiva: joven, con roce internacional y con margen de crecimiento.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



PRIMERA BAJA: Thiago Espinoza SERÁ nuevo jugador del Atlante. 😱



El Uruguayo sale a los Potros en préstamo por un año. ✅



¡¡PRIMERA PLAZA DE EXTRANJERO LIBERADA!! 👊



📰 vía: @CLMerlo pic.twitter.com/Gd6lM1m3Lj — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) May 14, 2026

Si se confirma, Thiago Espinosa puede convertirse en una apuesta importante para un Atlante que quiere volver a Primera con ambición.