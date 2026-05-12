Henry Martín podría salir del América; en Coapa buscan su venta anticipada / Jam Media

El Club América estaría analizando la venta de Henry Martín antes de que finalice su contrato. La directiva azulcrema busca opciones en el mercado para el delantero mexicano en este 2026, con la intención de evitar que llegue al último tramo de su vínculo sin una resolución sobre su futuro.

Henry Martín falla penal ante Pumas / Agustin Cuevas Ampliar

La situación abre un escenario importante para uno de los referentes ofensivos del equipo, que ha sido capitán y pieza clave en los últimos torneos de la Liga MX.

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¿Por qué América quiere vender a Henry Martín en 2026?

De acuerdo con la información disponible, la directiva del América considera la posibilidad de negociar a Henry Martín antes de que concluya su contrato actual, con el objetivo de obtener un beneficio económico por su salida.

La decisión estaría relacionada con la planeación deportiva del club, que analiza el futuro de su plantilla y posibles movimientos en la delantera para los próximos torneos.

Aunque no se han revelado ofertas concretas, el interés por el atacante mexicano podría abrir la puerta a una transferencia en el mercado de 2026.

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Brian Rodríguez, Chiquito Sánchez, Sebastián Cáceres, Henry Martín, Kevin Álvarez, Malagón y Cota, fueron algunos de los jugadores captados saliendo del Club América. pic.twitter.com/cOF07GKd2N — W Deportes (@deportesWRADIO) May 11, 2026

¿Cuál es la situación contractual de Henry Martín con América?

Henry Martín se encuentra en una etapa clave de su contrato con el Club América, lo que ha generado especulación sobre su continuidad en el equipo.

La posibilidad de que el delantero entre en su último año de vínculo contractual ha llevado a la directiva a evaluar escenarios para evitar una salida sin compensación económica en el futuro.

Este tipo de decisiones suelen acelerarse cuando los clubes buscan asegurar ingresos por jugadores que aún tienen valor en el mercado.

Henry Martín, un hombre clave para el América

Henry Martín ha sido uno de los delanteros más importantes del América en los últimos años, consolidándose como referente ofensivo y capitán del equipo.

Su aporte ha sido clave en distintas etapas del club, tanto en Liga MX como en competiciones internacionales, donde ha asumido liderazgo dentro del vestidor.

El atacante también ha sido parte de momentos importantes del equipo en Liguilla, consolidándose como una pieza habitual en el esquema ofensivo azulcrema.

Henry Martín entrenando en el Ciudad de los Deportes / Jam Media Ampliar

¿A cuál equipo podría irse Henry Martin?

En caso de concretarse una venta, Henry Martín podría convertirse en uno de los delanteros más atractivos del mercado mexicano.

Su experiencia en Liga MX, su rol como capitán y su rendimiento en torneos recientes lo colocan como un jugador con valor tanto a nivel nacional como internacional.

Sin embargo, por ahora no se han revelado destinos ni negociaciones formales, por lo que su futuro inmediato sigue abierto. Uno de los equipos que podría acercarse es Atlante, quien de la mano de Miguel Herrera buscan gente con experiencia y de un mercado accesible. Los Potros podrían ser una buena oportunidad para que el mexicano tenga los minutos que no pudo tener con América en el Clausura 2026.

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Próximos pasos: América define el futuro de Henry Martín en el mercado 2026

En las próximas semanas, la directiva del América deberá definir si avanza en la venta de Henry Martín o si el delantero continúa en el plantel para el siguiente torneo.

El mercado de transferencias será clave para determinar si llegan ofertas formales por el atacante mexicano.

Mientras tanto, el futuro del capitán azulcrema se mantiene como uno de los temas más importantes dentro del club en este 2026.