Henry Martín en América: partidos jugados, lesiones y un futuro incierto

Siguen las malas noticias para América y este fin de semana, en su primer duelo contra Xolos de Tijuana, no podrá contar con los servicios de Henry Martín, ya que el delantero mexicano volvió a presentar una lesión.

Con esto, el jugador de 33 años seguirá sin sumar minutos con los de Coapa. La última vez que tuvo participación en un partido oficial fue en los cuartos de final de vuelta del Apertura 2025, en donde jugó apenas diez minutos.

En la campaña pasada, únicamente fue titular en un duelo, con la posibilidad de estar en cuatro juegos, apenas promediando 32 minutos y acumulando 126 minutos, sin anotar gol ni dar asistencia. Los únicos duelos que disputó Henry Martín la campaña pasada fueron en la jornada 3, jornada 4, jornada 8 y en los Cuartos de final.

La última vez que Henry Martín anotó un gol fue en las semifinales de vuelta del Clausura 2025 ante Cruz Azul, y lo hizo desde los once pasos. Mientras que durante un compromiso activo, su último gol fue contra Puebla el 7 de febrero de 2025.

La Bomba Yucateca tiene 12 partidos consecutivos sin poder marcar; de esta cantidad de partidos, nueve ha sido titulary tres ha iniciado desde la banca. De estos, cuatro han sido en liguilla.

A pesar de que esta noticia ha dividido opiniones, Henry Martín ha sido campeón en cuatro ocasiones en la Liga MX, dos Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga. Pero por segundo torneo consecutivo, América no tendrá a su delantero histórico.

