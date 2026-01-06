Igor Lichnovsky desata crisis en el Club América por cupo de extranjeros rumbo al Clausura 2026

El América, eterno aspirante al título en la Liga MX, inicia el Clausura 2026 con una controversia que ha encendido los ánimos en Coapa. Igor Lichnovsky, el defensor chileno que fue parte del reciente tricampeonato, ha sido el centro de una tormenta que revela las tensiones internas entre directiva, cuerpo técnico y jugadores.

Igor Lichnovsky y Luis Malagón / Manuel Velasquez Ampliar

Todo gira en torno al límite de extranjeros en la Liga MX. Con la llegada confirmada de Rodrigo Dourado, las Águilas del América excedieron el cupo permitido, y la directiva no dudó: Lichnovsky fue el elegido para ser sacrificado e incluso el club ya inició el proceso para no registrarlo en el torneo, liberando así la plaza para el mediocampista brasileño.

Lo que ha desatado la “furia” como se ha caracterizado esta novela es la postura del propio Igor Lichnovsky. El chileno, con tiene contrato vigente hasta 2027 y un salario elevado, ha rechazado múltiples ofertas: desde un regreso a Necaxa (donde América estaba dispuesto a cubrir parte de su sueldo), pasando por Pachuca, León y hasta sondeos en la MLS. Ni siquiera una reducción salarial ha sido aceptada.

Club América / Jam Media Ampliar

Esta negativa complica todo, ya que obliga al América a considerar medidas drásticas, como rescindir su contrato pagando lo restante o dejarlo en la “congeladora” sin jugar, pero cobrando. Desde la perspectiva del club, es una decisión pragmática. Tras una larga lesión que lo mantuvo fuera gran parte de 2024-2025 y un rendimiento irregular, Lichnovsky ya no entra en los planes de André Jardine. La zona defensiva está saturada, y priorizar refuerzos como Rodrigo Dourado parece lógico para un equipo que busca volver a la cima tras un 2025 sin títulos.

Esta situación expone un problema recurrente en el fútbol mexicano: los cupos de extranjeros generan conflictos contractuales que terminan en tribunales o en jugadores “borrados” del plantel. Para el América, es un riesgo financiero y de vestidor; para la afición azulcrema, una distracción innecesaria justo antes del debut ante Xolos de Tijuana.

