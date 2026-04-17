Concachampions 2026 define su ruta con miras a la final: listas las Semifinales con duelos entre la Liga MX y la MLS

La Concacaf confirmó las fechas y horarios para las Semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026, instancia en la que dos clubes mexicanos medirán fuerzas ante representantes de la MLS en una serie que promete alta intensidad.

Semifinals matchups and schedule confirmed 🗓️✅



The road to the Final is set! ➡️🏆



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Tigres será el primero en entrar en acción cuando visite a Nashville el martes 28 de abril en el GEODIS Park a las 18:30 horas, en un duelo donde los felinos intentarán sacar ventaja antes de definir la eliminatoria en casa.

El partido de vuelta se disputará el martes 5 de mayo en el Estadio Universitario, donde el conjunto dirigido por Guido Pizarro buscará hacer valer su localía para avanzar a la final del torneo.

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Por su parte, Toluca enfrentará una prueba exigente ante el LAFC, equipo que cuenta con figuras como Heung-Min Son, Dennis Bouanga y Hugo Lloris, en una serie que iniciará el miércoles 29 de abril en Los Ángeles a las 20:30 horas.

La eliminatoria se cerrará el miércoles 6 de mayo en el Estadio Nemesio Diez, donde los Diablos Rojos tendrán la oportunidad de definir su pase ante su afición tras una campaña sólida bajo el mando de Antonio Mohamed.

¿Cuándo se jugará la Final de la Concachampions 2026?

El partido por el título está programado para el sábado 30 de mayo a duelo único, en la sede del equipo que haya sumado más puntos a lo largo del torneo y que continúe en competencia.

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Con estos cruces definidos, Tigres y Toluca intentarán mantener el dominio del fútbol mexicano en la región, en una competencia donde la Liga MX ha marcado el ritmo en los últimos años.