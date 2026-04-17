Toluca sufre ante América como visitante; una visita históricamente complicada para los Diablos Rojos

Toluca se prepara para una nueva visita ante América, un escenario que históricamente le ha resultado adverso en torneos cortos, tanto en fase regular como en liguilla, donde los Azulcremas han impuesto condiciones.

Toluca vs LA Galaxy CONCACAF Champions Cup 2026 / Jam Media Ampliar

En 38 enfrentamientos con América como local, el balance favorece a los capitalinos con 15 victorias, por 12 empates y 11 triunfos de los Escarlatas, además de una diferencia notable en goles con 64 anotaciones para las Águilas contra 46 de Toluca.

La última vez que Toluca logró salir con victoria fue en el Clausura 2018, cuando remontó para imponerse 1-2 con anotaciones de Rubens Sambueza y Osvaldo González, luego de que Renato Ibarra adelantara a los locales.

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Desde entonces, América ha mantenido una racha sólida en casa frente a los Diablos Rojos, acumulando 10 partidos sin perder como local ante este rival, con 6 triunfos y 4 empates entre liga y liguilla.

Sin embargo, el presente reciente ofrece un matiz distinto, ya que Toluca llega con tres victorias consecutivas frente a América, incluso manteniendo su portería en cero en dos de esos encuentros.

¿Puede Toluca romper la mala racha como visitante ante América?

El contexto actual abre la puerta a la duda, ya que América suma cuatro partidos oficiales sin ganar en casa, mientras Toluca ocupa la 5a posición con 27 puntos, superando a unas Águilas que marchan séptimas con 19 unidades.

Toluca vs América / Mariano Rios Ampliar

El duelo a disputarse el 18 de abril en el Estadio Banorte enfrentará a dos equipos con dinámicas contrastantes, donde Toluca buscará desafiar la historia reciente en una cancha que tradicionalmente le ha resultado cuesta arriba.