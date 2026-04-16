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Toluca avanza caminando a las semifinales de Concachampions tras golear en el global a LA Galaxy

Los Diablos en territorio ajeno golearon en el global al Galaxy con doblete incluido de Paulinho.

Toluca y Paulinho a semifinales de Concachampions 2026

Toluca y Paulinho a semifinales de Concachampions 2026

Esteban Garrido

Toluca logró poner a México en lo más alto en la Champions Cup de la CONCACAF. Los Diablos lograron superar al LA Galaxy por marcador de 3 tantos a 0 en el partido de vuelta, con lo que se quedaron con el marcador global por 7 tantos a 2.

Jesús Gallardo abrió el marcador al minuto 10 del partido con un golazo de pierna izquierda. Posteriormente, Paulinho decidió el partido en par de ocasiones, ya que pudo marcar al minuto 58 y 64. Cabe señalar que en ningún momento los Diablos sufrieron este partido, ya que fueron ampliamente superiores y quedó atrás lo negativo que se vivió en la ida.

Además, Marcel Ruiz pudo regresar al campo, quien tuvo algunos minutos y aparentemente no sintió molestias.

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De esta manera, Toluca fue el primer equipo mexicano en conseguir su boleto a las semifinales de la Champions Cup de la CONCACAF, pues seguirán en el camino para buscar el boleto al Mundial de Clubes.

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