Toluca avanza caminando a las semifinales de Concachampions tras golear en el global a LA Galaxy

Toluca logró poner a México en lo más alto en la Champions Cup de la CONCACAF. Los Diablos lograron superar al LA Galaxy por marcador de 3 tantos a 0 en el partido de vuelta, con lo que se quedaron con el marcador global por 7 tantos a 2.

EL DIABLO ANDA SUELTO

PAULINHO ANDA SUELTO

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¡Los Diablos vencen a Galaxy en el global y están en las semifinales de Concachampions!💥 pic.twitter.com/5XTs59oYJp — W Deportes (@deportesWRADIO) April 16, 2026

Jesús Gallardo abrió el marcador al minuto 10 del partido con un golazo de pierna izquierda. Posteriormente, Paulinho decidió el partido en par de ocasiones, ya que pudo marcar al minuto 58 y 64. Cabe señalar que en ningún momento los Diablos sufrieron este partido, ya que fueron ampliamente superiores y quedó atrás lo negativo que se vivió en la ida.

Además, Marcel Ruiz pudo regresar al campo, quien tuvo algunos minutos y aparentemente no sintió molestias.

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De esta manera, Toluca fue el primer equipo mexicano en conseguir su boleto a las semifinales de la Champions Cup de la CONCACAF, pues seguirán en el camino para buscar el boleto al Mundial de Clubes.